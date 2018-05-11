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11 Mayıs 2018 16:02

Palandöken Belediyesi Kreşinde minikler ilk karne heyecanı yaşadı

Palandöken Belediyesine bağlı Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde faaliyetlerini sürdüren çocuk kreşlerde 2017-2018 yılı eğitim gören minik öğrenciler, ilk kez karne heyecanı yaşadı.

Palandöken Belediyesi Kreşinde minikler ilk karne heyecanı yaşadı

11 Mayıs 2018 16:02


Palandöken Belediyesi Kültür Merkezinde 6 yıl önce hizmete açılan çocuk kreşinde eğitim gören minikler, ilk kez karne heyecanı yaşadı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nde düzenlenen karne törenine, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Başkan Yardımcıları ve öğrencileri ile velileri katıldı. Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezin de faaliyet gösteren kreş çocukların kültürel ve sosyal gelişim olanaklarını sağlıyor. Okul öncesi eğitimle, çocukların öğrenim yaşamlarını belirleyecek olan zihinsel, duygusal gelişimleri eğitim programı çerçevesinde yürütülüyor. Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’nde okul öncesi eğitim alan öğrenciler yılsonu karne sevinci yaşadı. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, eğitimlerini tamamlayan 31 öğrenciye öğretmenleri eşliğinde karnelerini verdi ve çeşitli hediyeler dağıttı. İlk karnelerini alan öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okunurken minik öğrenciler yıl boyunca yaptıkları el işi göz nuru eserlerinin sergileyerek davetlilerin beğenisine sundular. Öğrenciler ayrıca mini bir gösteride sundular.


BULUTLAR,” BU FİLİZLER ÇINAR OLACAK”


Başkan Bulutlar, yaptığı kısa konuşmasında çocukların eğitim hayatları boyunca birçok karne alacaklarını ama ilk karnelerini hiçbir zaman unutamayacaklarını belirterek; “ Kreşte eğitim gören çocuklarımız Kültür Merkezimiz de çeşitli alanlar da kurs alan Anne ve babaların çocukları. Hayat boyu eğitim şart. Eğitime ilk adım atan bu çocuklarımızın sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. En büyük iş anne ve babaya düşüyor. Milli ve manevi değerlerimizden asla ödün vermeden bu ülke için filizler hep beraber gözetleyeceğiz, kollayacağız ve bu ülkenin çınarları yapacağız. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında başarılı bir eğitim dönemi geçiren yavrularımızı kutluyor, onların eğitimlerini sağlayan öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.




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