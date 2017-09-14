Palandöken Belediyesi Kültür Merkezi yeni dönem kurs kayıtları başladı

45 ayrı branşta ücretsiz hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, 2017-2018 dönemi için kayıt almaya başladı. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yediden yetmişe tüm ilçe sakinlerini kültür ve sanatta buluşmaya çağırdı.

Palandöken’de eğitim ve öğretim dönemiyle sınırlı kalmadığının altını çizen Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Vatandaşlarımızın yeni beceriler elde etme ve kişisel ve sosyal anlamda kendini geliştirmesi açısından yaz dönemi kursları açıyoruz. Bu kurslar yaz boyunca devam ediyor. Daha sonra okullar eğitim öğretime başlar gibi bizler de kültür merkezimiz de hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Vatandaşlılarımızın talepleri doğrultusunda yeni kurslar açıyoruz. Bugün itibariyle hazırladığımız program çerçevesinde ücretsiz olarak 45 branşta kurs açma kararı aldık. Her yıl bu kurslarımızdan en az 2 bin 500 kursiyerimiz mezun olup ya katılım belgesi alıyor ya da Milli Eğitim Bakanlığı onaylı meslek sertifikası alıyor. Gençlerimiz bir anlamda kendilerine iş kapısı aralama fırsatı buluyor. Kurslarımıza her geçen gün ilginin artması bizi memnun ediyor. Bu anlamda ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi yeni eğitim döneminde; Halk Oyunları, Keman, Bağlama, Gitar, İğne Oyası, Geleneksel El Sanatları, Geleneksel Giysiler, Yöresel Sanatlar, Makine Nakış, Tığ ve Şiş Örücülük,Organik Bebek Yapım, Filografi, Mozaik, Ahşap İşleme ve Yakma, Folklorik Bebek, Pastacılık, Step Aerobik, Kuran Kerim, Çocuk Gelişimi, Hasta Kabul, Hijiyen, Emlak Danışmanlığı, Arıcılık, Adli Takip, Diksiyon, Bilgisayar(hafta sonu ve hafta için), Autocad, Web Tasarım, Photoshop , Fotoğrafçılık, İşaret Dili, İngilizce(hafta sonu ve hafta için), Kalorifer Ateşçiliği, Arapça (hafta sonu ve hafta için), Kara Kalem, Kaligafi , Okuma Yazma, Dram Kursu(çocuklar için), Masa Tenisi (çocuklar için), Osmanlıca, Tezhip, Ney, Hüsn-ü hat, Oyun Odası (kreş) Etkili ve Hızlı Okuma Tekniği (sınavlara hazırlana çocuklar için) ve Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkisi olmak üzere toplam 45 branşların da ücretsiz eğitimler verecek.

Palandöken Yunus Emre Mahallesi’nde hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Eylül ayı sonuna kadar kayıt almaya devam edecek.