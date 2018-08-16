Palandöken Belediyesi Kurban Bayramı tedbirlerini aldı

Belediye, ilçe sakinlerinin rahat ve huzurlu bir bayram geçirebilmesi amacıyla başta temizlik birimi ve zabıta ekipleri olmak üzere belediyenin ilgili tüm birimlerini seferber etti.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Kurban bayramı dolayısıyla belediyenin aldığı tedbirlerle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Bulutlar, Kurban bayramlarında daha çok temizlik hizmetlerinin büyük bir ihtiyaç haline geldiğini hatırlatarak, “Ekiplerimiz gerek kurban pazarlarında, gerekse kesim alanlarında işbaşında bulunacak. Bayram süresince istenmeyen görüntülerin oluşması önlenecek. Temizlik ekiplerimizle eşzamanlı olarak zabıta ekiplerimiz de bayram boyunca mesaisinin başında olacak” diye konuştu. Palandöken ilçesinde ikamet eden vatandaşların, bayramda karşılaşmaları muhtemel sorunlar için belediyenin 0 442 317 05 94-95 numaralı telefonlarını günün her saatinde arayabileceklerini dile getiren Bulutlar, “Halkımızın huzurlu ve sorunsuz bir bayram geçirmesini diliyorum” dedi.