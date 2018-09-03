Palandöken Belediyesi Millet Bahçesi’ni hizmete açtı

İlçenin en gözde sosyal yaşam alanlarından olan Şehitler Parkı Millet Bahçesi genişleyen yüzölçümüyle bir kez daha göz kamaştırdı.

Göreve geldiği günden bu yana yeşil ve sosyal yaşam alanlarına yönelik olarak adeta seferberlik başlatan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Şehitler Parkı’nın 2 ve 3’üncü etabı olan Millet Bahçesini hizmete açtı. Hafta sonunda gerçekleştirilen açılışa ilgi büyük olurken, Başkan Orhan Bulutlar, “Görev süremiz boyunca ilçemizde 86 yeni park inşa ettik. Bu parkları yapmak yerine, park yaptığımız o bölgeleri satıp ya da imara açıp belediyemize mali anlamda kazanç da sağlayabilirdik. Ama biz bunu yapmadık. Palandöken’i yemyeşil ve nefes alabilen, insanımızın dilediği gibi vakit geçirebileceği bir ilçe haline getirdik” diye konuştu.

Açılış törenine Ak Pati Erzurum Milletvekilli İbrahim Aydemir, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Palandöken Belediye Başkan Orhan Bulutlar, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Kokut, Ak Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan, Mahalle Muhtarları, Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, Şehit Polis Memuru Murat Ellik ve Şehit Astsubay Üstçavuş Metin Aydemir’in ailesi, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

375 bin metrekare yeşil alan

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 2009-2018 yılları arasında ilçeye yeni kazandırılan parkların sayısının 86’yı bulduğunu belirterek, bakım ve onarımı yapılarak yeniden halkın hizmetine sunulan parklarla birlikte bu rakamın 110’u geçtiğini kaydetti. Palandöken Belediyesi olarak ürettikleri yeşil alan miktarını ise, 375 bin metrekareye çıkardıklarını anlatan Bulutlar, “Şu anda gerek Erzurum’da ve gerekse bölgede yeşil alan ve sosyal yaşam alanları oluşturmada lider belediyeyiz. Palandöken ilçemiz bu parklar sayesinde nefes alıyor, ilçe sakinlerimiz Palandöken’in dört bir yanında diledikleri herhangi bir parkta gönüllerince vakit geçirebiliyorlar.” dedi.

Prestij projeler art arda

Şehitler Parkı’nın 2 ve 3 etabını tamamlanmasıyla, Palandöken ilçesindeki en büyük sosyal yaşam alanı haline geldiğini belirten Bulutlar, “Bu parkımızın da bugün 2 ve 3’üncü etaplarını hizmete açıyoruz. Görsel güzelliği bir yana, vatandaşımızın her türlü ihtiyacı düşünülerek tasarlanan bu parkımız, ilçemizin incisi olmaya devam edecek. Allah kısmet ederse Millet Bahçesi olan bu parkımıza yeni etaplar eklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde belediyenin yaptığı diğer yatırımlar hakkında bilgiler de aktaran Bulutlar, nikah sarayından ikinci kültür merkezine, ilçe emniyet müdürlüğü binasından belediyenin yeni hizmet binasına varıncaya kadar prestijli birçok projeye imza attıklarını dile getirdi.

Protokolden Palandöken‘e övgü

Törende konuşan AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Parti teşkilatı olarak bizim de, belediyelerimizle ortak bir paydamız var, o da insanımıza hizmet etmek. Bu çizgiden ve hedeften kesinlikle şaşmayacağız” dedi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, AK belediyelerin Erzurum’da oluşturdukları hizmet kervanının sorunsuz yürüdüğünü ifade ederek, “Palandöken Belediyemiz verdiği hizmetler ve yaptığı yatırımlarla AK belediyeciliğin örnek kurumları arasında yer almaktadır” dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, AK Parti’nin hizmetin her alanında farkını ortaya koyduğunu söyleyerek, “Hele belediyecilik anlamında ki, eşsiz hizmetler verilmektedir. Palandöken Belediyemizin sosyal yaşam alanlarına, doğaya, yeşile ve insanımızın bu yöndeki ihtiyacını gidermeye yönelik olarak sergilediği performans, hakikaten de takdire şayandır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesin kesilen Millet Bahçesinde kısa bir gezinti yapan konuklar, futbol sahasında sırayla penaltı atışırken, misafirlere sosyal tesislerde öğlen yemeği de ikram edildi. Törende ayrıca Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar’a, ilçeye verdiği hizmetlerden dolayı vatandaşlar tarafından teşekkür plaketi verilirken, Başkan Bulutlar da şehit ailelerini unutmadı. Bulutlar, “Bizim şeref levhalarımız” dediği şehitlerin ailelerine birer buket çiçek hediye etti.