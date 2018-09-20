Palandöken Belediyesi, minik öğrencilerle fidan dikti

Etkinlik kapsamında Palandöken İlçesin de bulunan Polis Amca İlköğretim okulun da öğrenim gören 3. sınıf öğrencileri, öğretmen ve velileriyle etkinliğe katılarak fidan diktiler. Palandöken Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri, Yunus Emre Mahallesin de yapımı tamamlanan Şehidimiz Jandarma Astsubay Üstçavuş Metin Aydemir'in adını verildiği 4 bin metrekare alan üzerine kurulan yeni parkta öğrencilere fidan dikiminden önce doğanın önemi ve fidanların nasıl dikileceği konusunda bilgi verildi. Öğrenciler, gruplar halinde fidanları toprakla buluşturarak fidanlara can suyu verdi.

Bulutlar, ”Yeşil bir Palandöken sevdamız bitmeyecek”

Park ve mesire alanlarının önemine değinen Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Göreve geldiğimizde Palandökenin yeşil alan kapasitesi 123 bin metrekare civarındaydı. Bunun yetersiz olduğunu söyleyerek çalışmalarımıza başladık. 'Sevdamız Yeşil Bir Palandöken ' sloganıyla yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda yeşil alan kapasitesini bizim dönemimiz de yaptığımız 260 bin metrekare yeşil alanla toplam 90 yakın park yaparak bölgesin de ve Erzurum da en fazla yeşil alana sahip ilçe olduk. Bu yıl Kent Ormanı ve mesire alanı diye adlandırılan bölgede 15 Temmuz şehitlerimiz adına yüzlerce fidanı toprakla buluşturduk. Yine aynı şekilde Kayakyolu mevkii içinde yer alan bölgede ise şehrin çehresini adeta değiştirdiğimiz Şehitler Parkını 2. ve 3. etaplarını tamamlayarak Millet Bahçesi adına alan bir park kurduk. Yine Şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Adam Gezer parkımız hizmete açıldı. Şehidimiz Polis memuru Murat Ellik parkımız tamamlandı. Palandöken Belediyesi olarak Planladığımız projelerin tamamlanması ile yeşil alan kapasitesini ilçemiz de toplamda 400 bin metrekare 'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın beton yığınlarında hapsolmaması için bu çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Belediyemizin faaliyetleri dışında kamu kurumların, okulların yeşillendirme çalışmalarını destekliyoruz. Bugün de öğrencilerimize yönelik yapılan ağaç dikimi etkinliği yapıldı. Çocuklarımızın küçük yaşta bu alışkanlığı kazanmasını sağlayan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.