Palandöken Belediyesi’nde asfalt sezonu bitmiyor

Ekipler bu hafta sonu Solakzade Mahallesinde, Şair Nefi caddesi ile mahallede bulunan site bahçelerini asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Palandöken Belediyesi Eylül ayının son haftalarında asfalt, bordur ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdı. Bu yılki 40 bin ton asfalt serim hedefine yaklaşan ekipler, ilçenin dört bir yanında çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Asfalt sezonu sona yaklaşırken, Palandöken Belediyesi Eylül ayının son haftaların da ilk olarak Solakzade Mahallesi’nde (Şair Nefi caddesinde) Pazar kurulan TEMA önü ile bölgede bulunan kooperatif ve site bahçe alanını asfaltladı. Ekipler asfalt çalışmasının yanı sıra bölgede kaldırım, bordur ve karo çalışması yaptı.

İLÇEDE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYORUZ

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “İlçemiz geliştikçe artan nüfusumuzla birlikte hizmet alanımız da genişliyor. Palandöken Belediyesi Fen İşleri bu manada çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Başta yeni yol yapımı, yol açımı ve asfalt serimi olmak üzere, birçok yatırımımız hızla devam ediyor. Yeni hizmet binası, yeni ilçe emniyet müdürlüğü, ikinci yeni kültür merkezi, yeni nikah sarayı, yeni dinlenme ve park alanları gibi Palandökenin yaşam kalitesini daha da yukarıya çıkartacak çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

BAŞKANIMIZA MAHALLEM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Solakzade Mahallesi Muhtarı Mücahit Uçar çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada; “Mahalle sakinlerimizin taleplerini karşılayan Belediye Başkanımız Orhan Bulutlar’a çok teşekkür ediyoruz. İlçemizin büyük yollarından bir tanesi olan Şair Nefi Caddesi şu anda tamamen asfaltlandı. Yenişehir pazarın kurulduğu, trafik ve yayaların çok sık kullandığı bu cadde belediyemiz tarafından özveriyle yapıldı. Ayrıca kooperatif ve site bahçeleri de ücretsiz bir şekilde asfaltlanıyor. Başta belediye başkanımız ve emeği geçen tüm ekibine mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.” dedi.