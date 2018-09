Palandöken Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği

Palandöken Belediyesi bu yıl da geleneği bozmayıp 'Kitaplar Devletten, Kırtasiyeler Belediyeden' sloganıyla ilçe genelindeki onlarca öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu.

Eğitime her zaman katkı sağlayan okulların fiziki ve çevre düzenlemelerine varıncaya kadar ihtiyaçlarını karşılayan Palandöken Belediyesi, 2018-2019 eğitim yılında önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilere kırtasiye desteğini sürdürdü. 2009 yılından beri her yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okula yeni başlayan minik öğrencilere eğitim seti, çanta ve kırtasiye desteği verdiklerini belirten Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Öğrencilerimizin güzel bir okulda okuması eğitim ve öğretim kalitesinin artması bakımından oldukça önemlidir. Biz de Palandöken Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere onlarca öğrencimize, okul çantası ve kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 4 bin 500 öğrencimize eğitim seti ve kırtasiye desteğinde bulunduk. Bugün ise dağıtımına başladığımız okul çantamızın içerisinde, silgi, suluboya, pastel boya, kurşun kalem, cüzdan seti, yapıştırıcı ve benzeri 17 çeşit ürün bulunmaktadır. Tüm öğrencilerimizin eğitim ve öğretiminde ihtiyaç duyacağı bu ürünleri güzellikle kullanmalarını ve derslerinde de başarılı olmalarını diliyorum. Eğitimi, öğretimi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz” dedi.