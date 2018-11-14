Palandöken Belediyesinden olimpik havuz

Palandöken Belediyesi tarafından Yıldızkent'te inşa edilen İkinci Kültür Merkezi'nde Erzurum'u yarı olimpik bir yüzme havuzu ile birlikte hamam, sauna ve bir de fitness salonuna kavuşturacak.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yarı olimpik yüzme havuzu ile birlikte paralel olarak planlanan hamam, sauna, kafeterya ve fitness merkezinin kısa bir süre sonra Erzurum'un hizmetine sunulacağını belirterek, “Palandöken ilçemiz Erzurum'un cazibe merkezi olmaya devam ediyor.” dedi.

Olimpik yüzme havuzu, hamam ve sauna

Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Spor Kompleksi'nin hizmete girmesinin ardından ikinci bir merkezi de Yıldızkent'te konuşlandırdıklarını anımsatan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Bu merkezimizin içerisinde diğerinden farklı olarak spor ve sağlık donatılarımız bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise, yarı olimpik yüzme havuzu projemizdir. İkinci Kültür Merkezi'mizin içerisinde hizmet verecek olan yarı olimpik yüzme havuzumuzu tamamladık. Projenin bu bölümüne ilaveten hamam, sauna ve bir de fitness salonu ihdas ettik. Söz konusu sağlık ve spor yatırımı, Palandöken ilçemizle birlikte Erzurum'un da hizmetinde olacak. Böylece ilçemiz Erzurum'un yeni çekim alanı haline gelecek” diye konuştu.

Halkımızın taleplerini dikkate alıyoruz

Öte yandan Başkan Bulutlar, yarı olimpik yüzme havuzunun hizmete başlamasıyla birlikte yeni dönem kurslarında da yeni bir planlamaya gideceklerini belirterek, “Yarı olimpik yüzme havuzumuzda çocuklarımıza ve gençlerimize yüzme eğitimleri de vermeye başlayacağız. Çünkü vatandaşlarımızın bizden bu yönde beklentileri var. Zaten yüzme havuzu projemizi de, ilçe sakinlerimizin bu yöndeki taleplerini dikkate alarak hayata geçirdik. Proje tamamlanınca yarı olimpik yüzme havuzu, sauna, kafeterya ve hamamımız eşzamanlı olarak hizmet vermeye başlayacak” ifadelerini kullandı.