Palandöken Belediyesi'nden yeni bir konferans salonu

Palandöken Belediyesi'nin kısa bir süre sonra açılışını yapacağı İkinci Kültür Merkezi ile aynı zamanda Erzurum son derece görkemli bir konferans salonuna da kavuşacak. Kültür Merkezi'nin son katında inşa edilen konferans salonu, 350 kişilik kapasitesi ile sanatsal, sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, bin 150 metrekare yüzölçümüne sahip olan konferans salonunun bu yıl sonun da hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. Palandöken Belediyesi'nin Erzurum'a kazandırdığı prestij projelerden birisi olan İkinci Kültür Merkezi, şehre aynı zamanda yepyeni bir konferans salonu da kazandırmış olacak. Sosyal donatıları, modern mimarisi ile belediye bünyesinde Palandöken halkının hizmetine sunulacak olan konferans salonu sayesinde ilçede her türlü sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesine olanak sunulacak.

PALANDÖKEN'İN SOSYAL YAŞAMINA CANLILIK KATACAK

Palandöken'in böylesine modern ve çok amaçlı bir mekana ihtiyacı olduğunu ve dolayısıyla ilçenin bu ihtiyacını ortadan kaldırdıklarını söyleyen Bulutlar, “Halkımızın kültürel ve sanatsal değerlere olan ilgisini daha da artması için çalışmalar yapıyoruz. Bu anlamda kültürel ve sanatsal kurslar açıp Palandöken'in ihtiyacı olan yetişmiş iş gücüne, sanatına, kültürüne, sosyal yaşantısına, eğitimine katkı sunuyoruz. Halkımızın hizmetine sunulacak Yıldızkent'te yapımı devam eden İkinci Kültür Merkezimizle birlikte bu salonda konferanslar, konserler, seminerler, söyleşiler, tiyatro oyunları, kongreler, paneller ve sinema günleri düzenleyerek ilçemizin sosyal yaşamına canlılık katacağız” dedi.

KONFERANS SOLONU YILSONUN DA HİZMETE AÇILACAK

Konferans salonunun 2018 yılı içerisinde faaliyete başlayacağını belirten Başkan Bulutlar; “Çok amaçlı toplantı ve konferans salonu şimdiden ilçemize hayırlı olsun. Yunus Emre Mahallemizde var olan mevcut Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Spor Kompleksi'nin dışında Yıldızkent'te yaptırdığımız İkinci Kültür Merkezi bünyesinde çok amaçlı Konferans Salonun yapılıyor olması ilçemizde büyük bir ihtiyacı ortadan kaldırmış olacak. Bu ihtiyaç ise, Palandöken'de kültüre ve sanata olan ilgisinin arttığının işaretidir. Bu bizim için son derece önemli ve sevindirici bir durumdur. Daha güzel hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.