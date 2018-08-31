Palandöken Belediyesi’nden Yıldızkent’e Taziye Evi

Palandöken Belediyesi Hacı Fahrettin Karataş Taziye Evi, düzenlenen sade bir törenle hizmete açıldı. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Yıldız Camii yanında hizmete açılan taziye eviyle birlikte ilçedeki taziye evi sayısının 30’a ulaştığını bildirdi.

TAZİYE EVLERİNİN SAYISI 30’U BULDU

Erzurum’da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Palandöken Belediyesi, 30’uncu taziye evini Yıldızkent’e kazandırdı. Yıldız Camii’nin hemen yanında inşa edilen Hacı Fahrettin Karataş Taziye Evi için bugün sade bir açılış töreni düzenlendi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu,İlçe müftüsü Abdurrahman Kotan’ın da katıldığı açılışta, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar’ı, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut da yalnız bırakmadı.

VATANDAŞIMIZIN KEDERİNE ORTAK OLUYORUZ

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, açılışı yapılan yeni taziye eviyle birlikte ilçedeki taziye evi sayısının 30’a ulaştığını belirterek, “Taziye evleri hakikaten de büyük bir ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Belediye olarak bizler de, işte bu yatırımlar aracılığıyla vatandaşlarımızın kederlerine ortak olmaya çalışıyoruz” dedi. Bulutlar, Hacı Fahrettin Karataş Taziye Evi’nin Yıldızkent sakinleri başta olmak üzere ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulunarak, “Taziye evi inşaatlarımız yine devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir taziye evini de, Kazım Yurdalan mahallemizde hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.

BULUTLAR’A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Öte yandan açılış törenine katılan vatandaşlara cağ kebabı ikram edilirken, Müftü Solakzade Mahallesi Muhtarı Mücahit Uçar da, mahalleye verilen hizmetlerden dolayı Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar’ı plaketle ödüllendirdi. Başkan Bulutlar da, Hacı Fahrettin Karataş Taziye Evi’nin yapımını üstlenen İşadamı Yusuf Karataş’a teşekkür plaketi verdi.