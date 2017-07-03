Palandöken Belediyesinin asfalt ve kilit parke çalışması devam ediyor

Palandöken Belediyesi altyapısı biten yollarda sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, göreve geldiklerinde “Palandöken’de asfaltı olmayan hiçbir Mahalle kalmayacak ”diyerek yola çıktıklarını ve bu kapsamda şehrin altyapısı yapan kurumlar altyapısını bitirdikleri bütün yolları asfaltlayacaklarını söyledi. Başkan Bulutlar, "Biz göreve başladığımız da Palandökenimizin asfaltı olmayan hiçbir mahallesi kalmayacak. Günü birlik asfalt atmayacağımızı söylemiştik. Bütün yollarımızı sağlıklı bir şekilde yapacağız demiştik. Elimizden geldiği kadarıyla bu konuda çalışmaya devam ediyoruz. Bilindiği gibi bu sene çok sert bir kış geçti ve gecen yıldan alt yapı çalışmaları bir hayli fazlaydı şimdi o kazı yapılan alanlara asfalt döküyoruz. Havanın ısınmasını bekliyorduk ki; hava ısındığı zaman toprakla asfalt tam anlamıyla uyuşsun ve attığımız asfaltın faydası olsun diye. Halkımıza layık olmak onların yaşamlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşerilerimiz için birçok alanda hizmet ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz” dedi.

KÖY MAHALLELERİMİZİ YOLLARINI ELDEN GEÇİRİYORUZ

Palandöken Belediyesi olarak aralıksız devam eden asfalt çalışmalarının yanı sıra belediyemize bağlanan köy mahallelerimizin genelinde kilitli parke taş döşeme çalışmaları da devam ettiğini hatırlatan Başkan Bulutlar,” Palandöken Belediyesi olarak Mahallelerde yaptığımız asfaltlama çalışmalarına ara sokakları da dahil ederek bozuk yol kalmamasına özen gösteriyoruz. Mahalle olan köylerimiz de kilit parke taş döşeme çalışmalarımız var. Bütün köy mahalle yolarımızın kilit parke taş çalışmalarını gecen yıl tamamladık fakat eksik ve bozulan alanlarımız oldu. Şimdi bu alanlarımız da bakım onarım ve yeni taş döşeme çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yani merkez mahallelerimiz de başlattığımız çalışmalarımız köy mahallelerimiz dede aynı anda başlattık. Köy mahallelerimizi unutmuş değiliz” dedi.

VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNE GÖRE HİZMET ÜRETİYORUZ

Şehirleşmenin en önemli ayağının yollar olduğunu vurgulayan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, asfalt ve parke taş çalışmalarına önem verdiklerini belirterek yapılan çalışmaların Palandökeni daha çağdaş ve güzel bir görünüm kazandırılacağını belirtti. Hizmetlerinin vatandaşların talepleri doğrultusunda yapıldığını belirten Başkan Bulutlar, "Halkımızla birlikte onlardan aldığımız güçle daha birçok başarılı çalışmaya imza atacağız" dedi. Bulutlar, ”Daha modern ve kullanışlı yollar için çalışmalarını sürdüren Palandöken Belediyesi tüm ekipleriyle çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bir yandan Merkez mahalle yollarına asfalt serilirken bir yanda da köy mahallelerimize kilitli parke taş çalışmaları devam ediyor. Yapılan planlamalar doğrultusunda ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek için altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklar kent kimliğine yakışır hale getiriliyor. Yollarımızın kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına yoğun bir tempoyla çalışıyoruz’’ dedi.