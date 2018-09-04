Palandöken Belediyesinin güreşçileri Türkiye Şampiyonasına damga vurdu

Turhal Şeker Fabrikası güreş sahasında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasına yurtdışından 27, yıldızlar kategorisinde 300, baş ve baş altı güreş müsabakalarına ise 150 güreşçi katılarak er meydanına çıktı.

Palandöken Belediyesi Spor Kulübünün Güreş Takımının katıldığı Türkiye Şampiyonasında 70 kiloda Metehan Alpkılıc kilosunda Türkiye Şampiyonu olurken, 50 kiloda Akif Sönmez 3. Yunus Emre Yıldız 75 kilo da Türkiye 5. ve 80 kiloda Mehmet Bilici 5. Oldu. Kısa süre önce kurulan Güreş Takımında 50 yakın lisanslı güreşçisi bulunan Palandöken Belediyesi Güreş Takımını almış olduğu bu başarıdan dolayı Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Güreş Takımını tebrik etti. Başkan Bulutlar,” Kulübümüzün bünyesinde henüz bir yılını dahi doldurmamış bir güreş takımımız kısa bir sürede böyle değerli başarılar alması bizleri son derece mutlu etmiştir. Tokat’ta yapılan Türkiye Şampiyonasın da dereceye giren sporcularımı ve hocalarını tebrik ediyorum. İnşallah Palandöken Belediyesinin bünyesinde bulanan sporcularımız daha büyük başarılara imza atacaktır. Her zaman sporun ve sporcunun yanın da olacağız” dedi.