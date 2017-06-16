Palandöken Belediyespor en iyi 8 takımından biri

Futsal Ligi’nde 2016-2017 sezonu Türkiye finalleri, 20-22 Haziran tarihlerinde Yalova’da yapılacağını belirten Palandöken Belediyespor Kulübü Başkanı Zafer Bülent Engin,” Futbol takımımız Türkiye Futbol Federasyonundan Futsal Ligi’nde 23-26 Mayıs tarihlerinde 23 takımlı, 6 grupta oynanan 1.eleme turu ve 5-8 Haziran tarihlerinde 16 takımın katılımı ile yapılan 2. eleme turu karşılaşmaları sonunda Palandöken Belediye Spor Kulübümüzün futbol takımı en iyi 8 takım arasına girerek finallere adını yazdırmasının haklı gururunu yaşıyoruz kulüp olarak sadece futbola değil birçok branşta adından sık sık söz ettiren bir kulübüz” dedi.

Bu başarıların asla tesadüf olmadığını söyleyen Belediye Başkanı ve Kulübün onursal Başkanı Orhan Bulutlar,” İstikrarlı bir şekil de büyüyen ve gelişen bir kulübümüz var. Şuanda yaklaşık bin 100’ün üzerin de kayıtlı lisanslı sporcumuz var. Birçok branşta yurt içi ve yurt dışı organizasyonlar da başarı elde etmiş Milli formayı giymiş sporcumuz var. Bu istikrarlı duruşun başarısıdır ve başarıyı biz asla tesadüf olarak görmüyoruz. Özetlersek sporda iddialıyız voleybol da 1. Ligdeyiz, boksta başarımız tartışılmaz, Sürat patenin de sporcularımız milli takımı oluşturuyor, Atletizm de başarımız ortada, Halk Oyunların da Türkiye Şampiyonluğumuz var. Futsal Liginde Türkiye’nin en iyi 8 takımdan biriyiz. Futsal Liginde alınan bu başarıdan dolayı Kulüp Başkanımız Zafer Bülent Engin’e, Abdüsselam Gökçen hoca ’ya, Genel kaptan Okan Kadir Setıkmen’e ve Futbol Şube sorumlusu Ümit Aytan ile sporcularımı kutluyorum. Bu güzel başarıyı bizlere yaşattıkları için Yalova da yapılacak olan Futsal ligi finalinde tüm ekipmana tekrar teşekkür ediyor başarılar diliyorum.