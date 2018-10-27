Palandöken Belediyespor, lider başladı lider bitirdi

Lig B gurubunda kendi sahasında konuk ettiği Haliliye Belediye Spor Voleybol Takımı'nı 3-0 mağlup etti.

Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, baştan sona kadar Palandöken Belediyespor'un üstünlüğünde geçti. Maça her iki takımda hızlı ve etkili başlasa da Palandöken Belediyespor'un voleybolcuları tempoyu artırarak ilk seti 25- 14 kazanırken ikinci sette Palandöken Belediyespor yine üstünlük sağlayarak ikinci seti de 25- 20 kazanarak rahat geçti son sette ise Haliliye Belediyespor oyundan düştü. Üst üste sayı alan Palandöken Belediyespor son seti de 25-14 kazanarak rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Palandöken Belediyespor aldığı bu galibiyetle hem 3 puanın sahibi oldu hem de 14 puanla 1. Ligdeki liderliğini devam ettirdi. Palandöken Belediye Spor aldığı bu galibiyetle sezona beşte beş yaparak rakiplerine adeta göz dağı verdi.

Palandöken Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Bingöl Solhan Spor ile karşılaşacak. Maçı Palandöken Belediye Spor Kulüp Başkanı ve Başkan Yardımcısı Zafer Bülent Engin, Başkan Yardımcıları Doğan Alp, Mahmut Koşapınar, Belediye Meclis üyeleri ile çok sayı da taraftar izledi.