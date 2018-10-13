Palandöken Belediyespor voleybol takımı 2'de 2 yaptı

lig, B grubunda mücadele eden Palandöken Belediyespor TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik, deplasmanında aldığı 3-2 lik galibiyetle 2018-2019 sezonun ilk maçında 2 puanla lige başladı.

Palandöken Belediyespor Voleybol takımı Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde 2018 - 2019 sezonunun 2. Haftasında Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Spor Salonu'nda Akkuş Belediyespor'u Ağırladı.

Bu sezon kurduğu iddialı kadroyla ligde üst sıraları hedefleyen Palandöken Belediyespor Voleybol takımı geçen hafta deplasmanda aldığı galibiyetle kendi saha ve taraftarın karşısında maça çok iyi başladı. Salonu dolduran yüzlerce sporseverin desteğiyle ilk seti 25 - 11 kazanan Mavi Beyazlılar 1 - 0 öne geçti. 2. Sete de hızlı başlayan Palandöken belediyespor Akkuş Belediyespor'u 25-14 ile geçerek, setler de durumu 2-0'a getirdi. Skorun verdiği rahatlıkla üçüncü sete filenin kartalları maça tutuk başladı bunu fırsat bilen rakibi Akkuş Belediye bir anda 4 farkla öne geçti geriye düşen kartallar toparlanarak beraberliği yakaladı. Karşılıklı alınan sayılarla maça heyecan geldi. Tribünleri dolduran taraftarda sevkli ve çekişmeli bir 3.set izleme şevkini yaşadılar. 3. Seti 28-26 kazanan Palandöken Belediyespor skoru 3-0 yaparak puanını 5 çıkardı. Koç Aykut Lale ise' "Sezonun ilk maçları tüm takımlar için biraz sıkıntı olur. Ama çok şükür biz kazanmasını bildik. Yeni bir takımız ilerleyen haftalarda daha uyumlu bir ekip olacağız. Bizlere sınırsız destek olan Palandöken Belediye Başkanımız Sayın Orhan Bulutlar'a ve Kulüp Başkanımız Zafer Bülent Engin'e minnettarız " şeklinde konuştu.

Karşılaşmayı Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Ak Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Akkuş Belediyespor yönetimi ,Palandöken Belediyesi Başkan Yardımcıları Zafer Bülent Engin, Nejdet Aydın ve Özel Kalem Müdürü Fatih Savaş izledi. Maç sonrası oyuncuları taraftarlar ayakta alkışladı.

Maç sonrası galibiyeti ve sporcuları tek tek kutlayan Mavi Beyazlıların Onursal Başkanı Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Sezona üst üste galibiyetle başlamak güzel bir duygu. Bu sezon gerçekten çok iyi bir ekip oluşturduk. İnşallah hedeflediğimiz Efeler. Ligi için ipi göğüsleyeceğiz. Bu başarıyı elde eden takımımıza, yönetimimize ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Palandöken Belediyespor: Daniel Vargas, Ali İhsan Heper, Özgür Ramis Ali, Eren Öner, M.Nevzat Güneş, F.Erden Çelikel, Ömer Küçük, Burakhan Tosun, R.Murat Türkmen, Hakan Polat, Abdullah Belik, Caner Demirci, Hakan Ünsün, B.Berkay Tanık

Takım antrenörü Aykut Lale.

Akkuş Belediyesi: Burak, Mehmet, Elasri, Osman, Taha, Mehmet, Furkan, Samet, Alperen, Fazlı, Utku,

Takım antrenörü :Serkan Oğuz

Hakemler: Ali Erdal Tezer ve Ahmet Oğuzhan Ünal