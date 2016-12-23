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23 Aralık 2016 16:52

“Palandöken EYOF için hazır”

“Palandöken EYOF için hazır”

23 Aralık 2016 16:52

Türkiye’nin ilk kez düzenleyeceği 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için Erzurum’da hazırlıklar devam ediyor. EYOF 2017 Erzurum’da Alp Disiplini’nden Sorumlu Delege Christer Weiss, yaptığı incelemeler sonunda tesislerden çok etkilendiğini belirterek, “Net söyleyebilirim ki Palandöken, EYOF için hazır” ifadelerini kullandı.
Avrupa’nın en önemli kış spor merkezlerinden biri olan ve uluslararası düzeyde önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan Erzurum’da 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.
Alp disiplini müsabakalarına ev sahipliği yapacak Palandöken Kayak Merkezi ise ilk ciddi sınavını FIS Anatolian Cup müsabakalarında verdi. İsveç’ten gelen EYOF 2017 Erzurum Alp Disiplini Sorumlusu Christer Weiss, Palandöken’den çok etkilendiğine dikkat çekerek, “Burada gerçekten muhteşem bir kayak alanı yaratacak potansiyele sahipsiniz” ifadelerini kullandı.
Türkiye’ye daha önce de yarışlar için geldiğini belirten Weiss, “Türkiye’deki tesisler, Avrupa’daki muadilleriyle kıyaslanabilir seviyede. Çok ciddi bir kış sporları alanı yaratabilecek potansiyeliniz var. Avrupa’nın en iyi kayak merkezlerine sahip Norveç, Fransa gibi ülkelerle Türkiye’yi karşılaştırdığımızda çok büyük bir fark göremezsiniz. Evet, bu ülkeler tabii ki daha büyük ve geniş alanlara sahipler ve bu işi yıllardır yapıyorlar ama Türkiye de onların seviyesinden çok uzakta değil” şeklinde konuştu.
Weiss, Palandöken’in EYOF 2017 Erzurum için hazır olduğunu ise şu şekilde ifade etti: “Net söyleyebilirim ki Palandöken, EYOF için hazır. Festival öncesinde yapılması gereken birkaç ufak nokta daha var ama bunlarda kısa sürede tamamlanacak konular. Onlar da bittiğinde Erzurum, EYOF 2017 için yüzde 100 hazır olacak.”



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