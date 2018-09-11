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Palandöken Futbol Okulu 12 yıldır futbolcu üretiyor

2008 yılında kurulan ve bugüne kadar B.

B. Erzurumspor alt yapısına 68 futbolcu yetiştiren Palandöken futbol okulu, son olarak Palandökenspor'a 6 futbolcu verdi.


Naci Büyüksünnetçi'nin yönetim kurulu başkanlığındaki Palandöken Futbol Okulu 2008 yılından beri Yıldızkent Semtinde Erzurum ve bölge sporuna hizmet veren eski Fenerbahçe Futbol Okulu, şimdiki adıyla Palandöken Futbol Okulu, faaliyetlerini devam ettiriyor.


Teknik Direktörler Sevaş Başçoban ve Fatih Kula ile genç antrenörler Ömer Faruk Turgut ve Ahmet Çiftçi nezaretinde çalışmalarını sürdüren Palandöken Futbol Okulu, bugünlerde kuruluşunun 12. Yıl dönümünü kutluyor.


Palandökenspor'a Ali Eren Acar, Yusuf Kul, Yusuf Yurt, Hamza Azbay, Efe Karasu'yu Palandöken Belediyespor'a verdiklerini ve bu genç sporcuların geçtiğimiz hafta sonu da resmi olarak ilk lig maçlarına çıktıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Naci Büyüksünnetçi, “Bu genç arkadaşlarımıza yeni kulüplerinde, yeni spor ve eğitim hayatlarında başarılar dileriz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Erzurum'a ve Türk futboluna hizmet etmeye futbolcu yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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