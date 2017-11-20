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20 Kasım 2017 11:45

Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü

Hava sıcaklığının sıfırın derecenin altına düştüğü Erzurum’da Palandöken Kayak Merkezi, beyaz örtüye büründü.

Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü

20 Kasım 2017 11:45

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Palandöken’de beyazla sarı rengin tonları kartpostallık görüntü oluşturdu.


Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı ve kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


Erzurum ve Erzincan çevrelerinde öğlen saatlerinden itibaren yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülürken, yağışların akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olması bekleniyor.


Bölgede, rüzgârın güneyden yer yer 30 ila 50 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.


Kar yağışının etkili olduğu Palandöken’de zemin karla kaplandı. Palandöken’de çalışan inşaat işçileri pürümüzle ateş yakarak ısındı. Erzurum’a artık tam anlamıyla bu sezonun kışının geldiğini ifade eden işçiler, “Yerdeki kar kalınlığı 5 santimetre. Tipi de şiddetini artırıyor. Erzurum beyaz gelinliğini giyindi ve artık yaşam biraz daha zorlaşacak” dediler.




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