Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazır

Palandöken Kayak Merkezi, Rusya başta olmak üzere Polonya, İran ve Türkiye’nin değişik illerinden gelecek turistleri ağırlamak için gün sayıyor. Dün yağan karla birlikte pistlerde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Bunun üzerine gece hava sıcaklığının eksi 5 derecenin altına düşmesiyle de suni karlamaya hız verildi. Tatilcilerin kış aylarında vazgeçilmez adresleri arasında yer alan Erzurum’da güzel bir tatil geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, uygun fiyata güzel bir tatil geçirmek için erken rezervasyon imkanlarından faydalanmaya başladı.

Sway Hotel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akça, özel sektördeki dağ otellerinin ve Büyükşehir Belediyesi denetimindeki Palandöken Kayak Merkezi’nin tüm bakımlarının yapıldığına işaret etti.

Kış sezonu için her şeyi hazır hale getirdiklerini ifade eden Akça, şöyle devam etti:

"1 Aralık’ta Palandöken’deki pistlerin yüzde 80’i açılacak, 15 Aralık itibariyle de yüzde yüz açılır. Erzurum için talepler yoğun. Uçak saatleri ayarlandı. İlave uçaklar seferlere konuldu. Yerli ve yabancı turistler, Türkiye’nin ve dünyanın en uzun, doğal pistlerine sahip olan Palandöken’de gelip kaymakla beraber, kentin yöresel lezzetlerini de tadabilecek."

Akça, Rus acentelerden talepler geldiğini belirterek, "Bu talepler, otellerin kapasitesine göre değerlendirilecek. Karşılığında teklifler verilecek. Bunun sonucunda Rus turistler ilimize gelmeye başlayacak" diye konuştu.