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26 Aralık 2017 08:14

Palandöken Kayak Merkezi yılbaşına hazır

Avrupa’nın en uzun kayak pistlerinden birine sahip olan Palandöken Kayak Merkezi, yılbaşına hazır hale getirildi.

Palandöken Kayak Merkezi yılbaşına hazır

26 Aralık 2017 08:14


Yılbaşına kısa bir süre kala Palandöken Kayak Merkezi’nde son hazırlıklar tamamlandı. Pistler suni karlama sistemiyle tamamen karla kaplanırken, yerli ve yabancı kayakseverler Palandöken’e akın etti. Kayak ve snowboard yapmanın tadını çıkaran turistler, memnuniyetlerini belirttiler.


Sway Hotel Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akca, yılbaşı öncesinde doluluk oranının yüzde 95’lerde olduğunu kaydetti. Akca, "Palandöken Kayak Merkezi’nde oteller olarak yılbaşına hazırız. Suni karlama sistemiyle pistlerimiz tamamı hazır hale getirildi. Yüzde 95’lerdeyiz. Bu rakamın yılbaşında yüzde yüz olacağını tahmin ediyoruz" dedi.


Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum’da, yılbaşı gecesi Rusya, Polonya, İran başta olmak üzere birçok ülke ve yurt içinden çok sayıda turisti ağırlamaya hazırlandıklarını kaydeden Akca, bu yıl farklı ve zengin bir eğlence paketi oluşturduklarını sözlerine ekledi.



Unutulmaz bir yılbaşı gecesi


Meşaleli kayak ve havai fişek gösterilerinin yapılacağı Palandöken Kayak Merkezi’nde, çok sayıda sanatçı da dağda hizmet veren otellerde sahne alarak yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatacak.


Erzurum’da turistlere kayak zevkinin yanı sıra cağ kebabı, kadayıf dolması ve kesme çorbası gibi yöresel lezzetler ve birçok eğlence programı da sunulacak.




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