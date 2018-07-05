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05 Temmuz 2018 13:49

Palandöken Müftülü hizmet binası temeli atıldı

Palandöken İlçe Müftülüğü hizmet binasının temeli düzenlenen törenle yapıldı.

Palandöken Müftülü hizmet binası temeli atıldı

05 Temmuz 2018 13:49


Temel atma törenine, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Palandöken Kaymakam vekili Yakutiye Kaymakamı Mahmut Han Arslan, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan, Erzurum Müftü vekili Osman Yazıcı ve müftülük çalışanları katıldı.


Selimiye Cami İmam Hatibi İdris Arasoğlu’nun Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra Palandöken İlçe Müftüsü Abdurrahman Kotan konuşmasında, “Palandöken İlçe Müftülük binası ve cami inşaatımızla ilgili temel atma törenine hoş geldiniz. Arsa bin yedi yüz metre kare üzerinden, yapılacak cami alanı 600 metre karedir. Binamız iki kattan oluşacaktır. Ayrıca 300 metre karelik te mescit alanı bulunacaktır. Geriye kalan bölüm ise Müftülük alan müftülük hizmet binası olacaktır” dedi.


Vali Seyfettin Azizoğlu da konuşmasında, “Mahallemizin kıymetli sakinleri Palandöken İlçemizde Palandöken Müftülük sitesi ve ayrıca bu mahallenin de ihtiyacını giderecek bir cami inşaatının temelini atacağız. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Bu inşaat inşallah sene sonu gelmeden tamamlanmış olarak hizmet vermeye hazır hale gelecektir. Hizmet binasının maliyeti olarak ise takriben 3 milyon TL. lik bir yatırım. 800 bin TL’ ye yakın bölümü hazineden yardım olarak alınmış, geriye kalan paranın temini ise Erzurum’da ki hayırsever vatandaşlarımızdan ve kamu kurum ve kuruluşlarımızdan, sivil toplum örgütlerimizden, vakıflarımızdan temin edilmiştir” dedi.


Törende İl Müftü Vekili Osman Yazıcı’nın dua etmesinin ardından törene katılan davetliler topluca temele haç attılar.




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