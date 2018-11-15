Palandöken Uludağ buluşması

yılında; tarihi eserlerini, kış turizmini, sağlık turizmi sosyal ve kültürel faaliyetlerini Bursa da anlatmak için gün sayıyor.

Bu yıl 3.'sı düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği . Bursa Büyükşehir Belediyesi ve her iki ilin kaymakamlıkları ve ilçe belediyelerinin katılımın da Bursa Erzurum Dernekler Federasyonunun organizasyonun da gerçekleştirilecek.

23 - 26 Ksım 2018 tarihleri arasında Osman Gazi Çarşamba Kapalı Pazar yerinde ; dört gün boyunca , yöresel lezzetleri, turistik yerleri, kültürel ve tarihi değerleri ile kendisini anlatan bir şehir Bursa da misafir olacak.

Özellikle dünyada eşine ender rastlanan, stres giderici bir cevher olan Oltu taşı, Opal taşı gibi değerli taşlardan yapılan takıların bulunduğu el sanatları başta olmak üzere, sanatkârların ve zanaatkârların uygulamalarına Bursa ev sahipliği yapacak.

Bursa'da 500 bine yakın nüfusu ile Erzurum'un kadim kökleri, Cumhuriyetin kuruluş zemini, sosyokültürel ve tarihi konumu, etkinlik süresince tüm siyasilerin ve bürokrasinin akınına uğrayacak. Tüm siyasiler olmak üzere, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve tüm kurum ile kuruluşlar, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, Bursa ‘da BEDFE ‘nin öncülüğün de tüm sivil toplum kuruluşları etkinlik için hazırlıklarını hızla sürdürüyor.

Başlangıcından beri Bursa Erzurum Günleri organizasyonuna her türlü desteği veren ve manevi desteğini hep hissettiren İçişleri eski Bakanı Efkan Ala . ‘'Erzurum belediyeleri kurum kuruluşları ile Bursa da birlik, beraberlik duruşunu bir kez daha ortaya koyacaktır. Sadece Erzurum'dan değil tüm yurttan hemşerilerimizi bekliyoruz ‘' dedi.

BEDFE Genel Başkanı Ömer Ömeroğulları ise yaptığı açıklamada, “Erzurum Tanıtım günlerinde Erzurum'un tarihinden, kültüründen, yöresel ürünlerinden, doğal güzelliklerinden birçok şey ile karşılaşmanız mümkün olacak. Dadaşlarla hemhal olacağız. Her hâlükârda karşınıza çıkacak cağ kebabı, kadayıf dolması, Erzurum ehramı, Oltu taşı, Bunların yanı sıra Civil peynir, kerti peynir, tereyağı, bal, pekmez, çaşır gibi yöresel ürünlere, kış sporları tanıtım stantlarına, rafting, dağcılık gibi doğa sporu tanıtımlarına, peri bacaları, tortum şelalesi gibi doğal güzelliklerine, kaplıcalarına ve daha bir çok Erzurum'u Erzurum yapan medeniyetle tekrar buluşacağız. Bizler Erzurumlu yaratılmayı, Palandöken'in karlarıyla yoğurulmayı, Allah'ın bize bir ihsanı olarak kabul ediyoruz. Bu bağlamda Erzurumlu olmak şerefli olmaktır. Erzurumlu olmak mert olmak, cesur olmaktır. Erzurumlu olmak haysiyetli olmaktır. Erzurumlu olmak yeri geldiğinde şerefi için namusu için Nene Hatun gibi olmaktır. Madem kardeşiz, madem bize kardeş olmak emrediliyor o zaman sevgi, saygı ve hoşgörü içinde olmak zorundayız. Konu Memleketimiz olunca tek yumruk olup hizmet için elimizden gelen her şeyi yapa bilmeliyiz. Bu organizasyonda emeği olan başta Erzurum Valimiz olmak üzere, İl Kültür Müdürümüze Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mehmet Sekmen'e, ilçe belediye başkanlarımıza, kurum müdürlerimize, Erzurum esnafına, tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, Federasyonumuza üye olan tüm derneklerimize ve yöneticilerine, daha ismini sayamadığım bir çok emekçimize cani gönülden teşekkür ediyorum.

Organizasyonumuz 20 Kasım Salı günü kent meydanında 21 Kasım Çarşamba Günü Fenora 15 Temmuz Şehitler Anıtın'ın da saat 15.00 de binlerce kadayıf dolması dağıtımı ve özelliklede kış turizmi sezonuna her iki ilimize katkı sağlamak amacı ile Erzurum'dan Getirdiğimiz Kar Küresi ve bir dizi etkinlikler ile halkımızla buluşum 23 Kasım Cuma Günü Saat 15.00 de ki resmi açılışımıza davette bulunacağız. ‘' dedi

Meşhur Taşhan Canlanacak

Erzurum'un meşhur TAŞ Han'ının zanaatkârları, günümüzde ünü Türkiye sınırlarını aşmış ve ileride antika özelliğini kazanacak nadide Oltu taşını, Bursa da sevenleriyle buluşturulacak.

Erzurum'un Sofrası Bursa'da

Zengin mutfak kültüründe; Erzurum'un simgelerinden biri olan, kırmızı et dönerin odun ateşinde koyun eti ve özel karışımla hazırlanıp yatay olarak ateşte pişirildiği “Cağ Kebabı” ve ‘' kadayıf dolması'' ile misafirlerine lezzet şöleni yaşatacak.

Erzurum Sanatçıları ve Sanatkarları İle Bursa‘da

Yerelde çok sevilen ve tanınan sanatçı, Erzurum Bar ekibi, seyirlik oyunları Bursa ‘da tüm Bursalılara ve Erzurumlulara dört gün boyunca Erzurum' un kadim kültürünü yaşatacak.