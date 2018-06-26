Lig, 2. Lig ve 3. Lig’den 60 takımı misafir edecek.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Palandöken Dağı eteklerinde bulunan 2 bin rakımdaki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde 4 adet UEFA 1 adet FIFA standartlarında toplam 5 adet saha bulunuyor. Bunun yanında tesiste modern soyunma odaları, masaj odaları ve fitness salonları yer alıyor.

Antalya FIFEX Uluslararası Futbol Endüstrisi Fuarı’nda ’Yılın en iyi kamp bölgesi’ seçilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Yüksek İrtifa Kamp Merkezine ilgi her geçen yıl artıyor.

Aralarında Süper Lig’de yer alan MKE Ankaragücü, Akhisarspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Kayserispor, Göztepe SK, Konyaspor ve B.B Erzurumspor’un yer aldığı 8 takım haricinde TFF 1 Lig, 2. Lig ve 3. Lig’den toplam 60 takım sezon öncesi ilk kampını Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde yapacak.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sezon öncesi kampları için ilk olarak yarın kapılarını Süper Lig’e yeni çıkan MKE Ankaragücü açacak.

1 Temmuz’da Bolu Gerede’de kampa girecek olan B.B Erzurumspor ise 17 Temmuz’da Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sezon öncesi kampının 2. Etabını tamamlayacak.