Palandöken’de Afrika rüzgarı

Özellikle adını 2011 Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunlarıyla dünyaya duyuran ve son yıllarda da Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve GHSİM’nin Yüksek İrtifa Kamp Sahaları ile yaz aylarında futbol kulüplerinin yükseklik kampları için ideal bir merkezi haline gelen Palandöken Kayak Merkezi, bugünlerde de Afrikalı Atletlerin akınını uğruyor.

Faslı eski dünya ve Olimpiyat şampiyonu atleti olan antrenör Said Aouita, Palandöken Dağını keşfetmeden önce Meksika’ya defalarca kampa gittiklerini belirterek, “Artık burayı gördük ya; bundan sonra kamp için Afrikalı atletleri Palandöken Dağı’na getireceğim. Burası kamp için harika bir merkez” dedi.

Faslı Antrenör, bir araya geldiği Türkiye Uzun Mesafeler milli takımı sporcularına tecrübelerini anlattı ve başarıya giden yolda ne yapmaları gerektiğini anlattı.

ATLETİN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ DİSİPLİN

Türk atletlere tecrübelerini aktaran Fas’ın dünya çapında yetiştirdiği en önemli atletlerden Said Aouita, Türk atletlerin disiplinli ve çalışmayı seven özelliklerde olduklarını gördüğünü belirterek, “Zaten atletin en büyük özelliği disiplin. Bu disiplini yakaladınız mı? Kesinlikle başarılı olursunuz” dedi.

Türk atletlerde Faslı Antrenör Said Aouita’yı alkışladılar.

EDA TUĞSUZ’U KUTLADI

Bu arada Türkiye adına ciritte dünya liderliğine yükselen Eda Tuğsuz’u tebrik eden Faslı Antrenör Said Aouita, Eda Tuğsuz’u başarısından ötürü kutlayarak, başarılarının devam etmesini diledi. Tecrübeli antrenör Milli sporcuya yakın bir ilgi göstererek, kendisine olimpiyatlar için de başarı dileğinde bulundu.

TÜRKİYE UZUN MESAFELER MİLLİ TAKIMI KAMPTA

Kamp Müdürlüğü’nü Nevzat Bayraktar’ın yaptığı Türkiye Maraton ve Uzun Mesafeler Atletizm Milli Takımı, Palandöken’deki bir otelde kamp yapıyor. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki antrenmanla yarışlara hazırlanan 3 bin, 5 bin ve 10 bin metre yarışçıları ile maraton koşacak olan atletler Erzurum kampını en iyi şekilde değerlendiriyor. Kamp Müdürü Nevzat Bayraktar, kampta 35 atletin bulunduğunu ifade etti.