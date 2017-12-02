Palandöken’de dev organizasyon: Snowboard Dünya Kupası

19, 20 ve 21 Ocak 2018 tarihlerinde Anadolu’nun zirvesi Palandöken’de düzenlenecek olan “Snowboard World Cup” organizasyonunun basın lansmanı Snowdora Oteli’nde yapıldı.

Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve diğer yetkililerin katıldığı toplantıda, dev organizasyon hakkında bilgilendirme yapıldı. Vali Yardımcısı Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, “Türkiye’de kış turizminin merkezi olan Erzurum’da yeni bir uluslararası şampiyonanın düzenlenecek olması bizlere heyecan ve mutluluk veriyor. İnşallah başarılı bir şampiyona olur. Gelen konuklar, basın mensupları, kafileler kısacası tüm misafirler Erzurum’un dünyaya tanıtılmasına katkı sağlayacak. Başarılı bir çalışma olmasını diliyorum. İlimize mutlaka ciddi katkıları olacaktır” dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Erzurum’un 2018’de önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapacağını ifade etti. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Anadolu’nun zirve şehri Erzurum’da sadece yerel hizmetlerde değil aynı zamanda kentin iktisadi, sosyal, kültürel ve sportif sorunlarına da kafa yoran Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’un turizm sermayesi olan karı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor. Dünya spor kamuoyuna adını sıkça duyuran olimpiyat kenti Erzurum’da, Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerimizin Büyükşehir’e devri sonrası markalaşma ve tesisleşme yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Şehrimizde 3.5 yılda 100’ü aşkın ulusal ve uluslararası organizasyona imza atarak kış festivalleri ve şampiyonalarla Erzurum ve Palandöken’in eşsiz güzelliğini insanlara tanıtıyoruz. Bildiğiniz gibi Erzurum’un geleceği, kültür ve turizm alanındaki prestiji, tanınırlığı kuşkusuz kayak merkezleri, kayak ve buz sporlarına bağlıdır. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri gibi altın değerinde nimetlere sahip olan şehrimiz, 2018’de yine dev organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Bildiğiniz gibi Snowboard Dünya Kupası, 19, 20 ve 21 Ocak’ta Erzurum’da yapılacak. Yine Alp disiplini yarışları sonrası bir rekor denemesine 2018’de tanık olacağız. Kayakta Dünya Hız Rekor Denemesi Test Yarışı, mart ayında Palandöken’de yapılacak. Yine kıtalararası kayakla atlama yarışlarında dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağız.”

“PALANDÖKEN, TÜRKİYE’NİN MARKA KAYAK MERKEZİDİR”

Başkan Mehmet Sekmen, Palandöken Kayak Merkezi’nde yapılan çalışmalara da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün itibariyle Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi’nde kayak sezonunu başlatmış bulunmaktayız. Geçen sezon ve bu yıl Palandöken ve Konaklı’da bildiğiniz gibi önemli projeleri hayata geçirdik. Bu sene Palandöken Kayak Merkezi’ne 15 kilometre uzunluğunda 5 yeni pist daha ekledik. Böylelikle toplam 22 piste ulaştık. Bu yıl kayak severlere yeni bir sürprizimiz var. Türkiye’nin en büyük 6 kilometre uzunluğundaki gece kayağı pistini Palandöken Kayak Merkezi’nde oluşturduk. Yine vatandaşlarımıza daha nezih imkânlar oluşturmaya devam ediyoruz. Bu sezon her biri 92 metrekare olan bungalov evler, fanus ve kapsül kafeleri vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. Bildiğiniz gibi 2014’te faaliyete başlayan Kış Spor Okulları’nda şimdiye kadar 20 bin yavrumuza kayak sporunu öğrettik. Bu yıl da 5 bin öğrencimizi yine kayak sporuyla tanıştıracağız. Büyükşehir Belediyesi, Dünya ve Avrupa’ya sporcu yetiştirmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ata sporumuz, geleneksel sporlar, salon, kış ve buz sporlarında her zamanki gibi yine çok iddialıyız. İnşallah spor şehrinde Türk sporuna Avrupa, Dünya ve Olimpiyatta yarışacak nice sporcular kazandıracağız. Sözlerime burada son verirken yeni sezonun şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, katılımlarınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyorum”

BAŞKAN YARAR: “DAĞ, BAŞKAN MEHMET SEKMEN İLE MUHTEŞEM BİR HALE GELDİ”

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar da, Palandöken Kayak Merkezi’nin Başkan Mehmet Sekmen’in projeleriyle muhteşem bir görünüme kavuştuğunu bildirdi. Başkan Yarar, şöyle dedi: “Biliyorsunuz insanlık tarihi ikiye ayrılıyor. Milattan önce ve milattan sonra... ‘MÖ. MS’ diye. Ben de Erzurum’un dağ tarihini ikiye bölüyorum. ‘Mehmet Sekmen’den önce, Mehmet Sekmen’den sonra’ diye Yıllardır bu şehre gelip gidiyorum. Bende bu dağı gördükçe diyorum ki altın madenlerinin altını alıp çıkarırsınız çıkarırsınız biter ya. Ama Yüce Allah öyle bir beyaz maden vermiş ki Erzurum’a yağıyor yağıyor şükürler olsun bitmiyor. Onun için bu beyaz altını Erzurum’a dünyaya kazandırmak çok büyük bir kazançtır ve en önemli madenciliktir. Bu kıymetli madencilikte verdiği mücadeleyi gerçekten gören biri olarak ta buranın devriyle ilgili Sayın Başkanımla yaptığımız mücadelelere bakınca kendisine ‘Sizden Allah razı olsun’ diyorum. Ve bu beyaz altını tekrardan Erzurum’a kazandırdığı için kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Tabi burada önemli konumuz Erzurum’u olimpiyata almak. Olimpiyat çok zorlu bir mücadeledir. Kolay alınan bir şey değildir. Ve her ülke böyle milyonlarca insanın seyretmiş olduğu sporun kendi ülkesinde yapılmasını ve ülkesini bölgesini tanıtmak ister. Ben Kayak Federasyonu Başkanı olarak sadece bir dünya kupası almak için bölgelerin ne kadar mücadele ettiğini ‘Bana ver’ dediğini ve oylamalara girdiğine bizatihi şahidim. Allah’a şükür geldiğimiz ilk yıl bir dünya kupasını İstanbul’a kazandırdık. İstanbul’a kar yağar mı dediğimiz bir aralık ayında 350 ton suni karla dünya kupasının bir ayağını İstanbul’da yapmayı başardık. Ve yılın en başarılı organizasyonu seçildi FIS tarafından. Daha sonra yaptığımız teşebbüste özelleştirmede olduğu için buraya bir dünya kupası alamadık. Çünkü yerel yönetimin bunu üstlenmesi bir mesuliyet alması gerekiyordu. İlk dünya kupamızı Kayseri şehrimize aldık. Bu sene üçüncüsünü yapacağız. Sayın Başkanımız ve Büyükşehir Belediyemiz bu mesuliyeti aldıktan sonra yapmış olduğumuz temaslar neticesinde en önemli adımını atıyoruz Erzurum’da Bu sene de Avrupa Kupası yarışını bağıra çağıra mücadele ederek Erzurum’a almayı başardık. Ve inşallah ilk denemeyi 22. pistte inşallah yapacağız. Sırtımızı mutlaka yerel yönetime dayamamız ve onlardan destek almamız lazım. Allah’a şükür bu desteği görüyoruz ve bu desteğin çok güçlü olduğunu biliyoruz ve en büyük hedefimiz olimpiyatı almak. Eğer raportörler çok iyi bir dünya kupası notu verirlerse olimpiyat adaylığımız yüzdesel olarak yükselecek. İnşallah benim bunu Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağına olan inancım tam. İnşallah karlama sistemlerimiz çalışıyor. İnşallah yıllardır su olmayan bir hikâyeye dönüşen su biriktirme havuzlarımızda suyumuz var. Bütün dünya bizi izleyecek. Anlaşma yaptık Euro Sport bizi yayınlayacak. İnşallah bunlar milyonlarca insanın izlediği olimpiyatları almamızda büyük bir vesile olacak. Allah’tan niyazım emeklerimizin karşılığının alınması. İnşallah hem snowboardda hem kayakta hem atlama hem alp disiplininde diğer sporlarda da yaptığımız gelişmelerle dünyada artık ‘Biz de varız’ nidasıyla Türkiye’deki kayağın kalbinin Erzurum’da atacağının mutluluğunu hep beraber hissedeceğiz.”