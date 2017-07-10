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10 Temmuz 2017 15:40

Palandöken’de doğa yürüyüşü düzenlendi

Erzurum’da Palandöken Doğa Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Palandöken’de doğa yürüyüşü düzenlendi

10 Temmuz 2017 15:40

Yaklaşık 30 STK’nın ve halkın katılımıyla 300 kişi Temmuz sıcağında Palandöken’in az bilinen güzelliklerini keşfetmek için doğada yürüdü. Yürüyüş öncesinde STK’ler adına bir açıklama yapan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, yürüyüşün amacının Palandöken’in yaz turizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Dağın ve doğanın yürünerek daha iyi fark edileceğini kaydeden Ertaş, STK’ler olarak her sene farklı yürüyüş rotaları belirleyeceklerini ve şehrin doğal güzelliklerinin fark edilmesi için çalışacaklarını belirtti.


Yürüyüşe katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı Palandöken’in hem kış hem yaz turizmi ve sporları için önemli bir zenginlik olduğunu hatırlatarak 2026 Kış Olimpiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Erzurum’a misyon yüklediğini hatırlattı ve bu güzel organizasyon için STK’lere teşekkür etti.


AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise 15 Temmuz darbe girişimin birinci yıldönümü öncesi Palandöken zirvesine bu yürüyüş vesilesiyle dev Türk bayrağı açılmasını, farkındalık açısından bulduğunu, dağın önce şehir halkı tarafından tanınması gerektiğini, düzenlenen doğa yürüyüşünün buna ciddi katkı sunacağını söyledi.


Yürüyüş öncesi KADEM Erzurum Şube Başkanı Fatime Alkan da Sakarya’da katledilen Suriyeli kadın ve bebeği konusunda bir kınama mesajı okudu.


Palandöken Kent Ormanı’nda başlayan yürüyüş dağın batı tepelerine boğaz sırtlarına kadar devam etti. Katılımcılar dağın güzelliklerini fotoğrafladı. TÜGVA Erzurum şubesi Palandöken sırtların dev Türk bayrağı çekti. Palandöken Doğa Yürüyüşü’nde en uç noktaya kadar yürüyenler gidiş-dönüş toplam 11 km yürümüş oldular. Bu yürüyüşün yaklaşık 6 km’si 45 derece eğimli yolda yapıldı.


Yürüyüşe farklı STK’lerden 300 kişi katıldı. Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı yürüyüşü sonuna kadar tamamladı. Yürüyüşe STK temsilcileri, il müdürleri, halk ve basın mensupları katıldı.




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