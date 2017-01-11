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11 Ocak 2017 09:24

Palandöken’de kadınların leğen-board keyfi

Palandöken’de kadınların leğen-board keyfi

11 Ocak 2017 09:24

Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde Leğenle (Leğen-board) yaparak kayıp gönüllerince eğlenen kadınlar renkli görüntüler oluşturdu. Sabunu koydum türküsünü söyleyip hem oynadılar hem coştular.
İstanbul Kartal Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Nurcan Karadağ başkanlığında düzenledikleri 5 günlük gezi kapsamında Erzurum’a gelen kadınlar, Palandöken Kayak Merkezinde çamaşır leğeniyle (Leğen-board) kayarak gönüllerince eğlendiler.
Çocukluklar gibi heyecanlanıp eğlendiler
Kadınlar, Palandöken’de leğenlerle kayarak çocukluklarını yaşadıklarını söylediler. Leğenlerini alan kadınlar, Leğen-board yarışlarında birbirinden ilginç görüntüler oluşturdu. Gönüllerince eğlendiklerini söyleyen kadınlar, “Erzurum’u çok sevdik, Türkiye’de çoğu kayak merkezlerine gittik ama Palandöken muhteşem, Hele ki Leğenle (Leğen-board)yaparak kaymak müthiş harika dediler.
Program yapımcısı Yalçın: ’’Amacımız kış turizmine hizmet etmek”
Erzurum Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yayınlanan Kardan Adam program yapımcısı ve sunucusu Salih Yalçın: ’Yaklaşık 13 yıldır birçok yerel TV’de yaptığım Kardan Adam programı’ ’Halk nazarında büyük ilgi gördü. Şimdi de sahibi olduğum kartv.net internet sitesi üzerinden yayın yaparak izleyicilerime ulaşmaya çalışıyorum. Amacım ’Erzurum Palandöken Kayak Merkezini Kış Turizminde Dünyaya tanıtmaktır. Bu tür etkinlikler yeni buluşlar ile farkındalık oluşturmaktır. Katkılarından dolayı Erzurum Büyükşehir Belediyesine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.” dedi.



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