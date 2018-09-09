Palandöken’de offroad konseptli düğün

Gelin babası olan Uzman Dr. Serdar Kömeç Yönetim Kurulu Başkanlığını Yaptığı Erzurum Macera Ofroad ekibiyle kızına ve davetlilere bir sürpriz yapmak istedi. Sürprizi planlayan Kömeç önce Gelin ve Damadı Palandökenin zirvesine çıkarttı.Düğüne katılan çok sayıda davetli ise Gelin ve Damat’ın gelmesi için salonun bahçesinde toplandı. Gelin ve Damat’ın salona gireceği kapıda bekleyen davetliler arkalarında ki Palandöken dağından gelen konvoyu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Erzurum Macera Offroad Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kömeç kızının düğünün unutulmaz bir düğün olması için böyle bir konsept yaptıklarını vurgulayarak “ Şuanda Palandöken’in zirvesindeyiz ben yıllardır Offroad yapıyorum bu sporu da seviyorum kızımın düğününde ona hoş bir anı bırakmak hem de Offroad sporunu da sevdirmek vesilesiyle böyle bir düşüncemiz oldu “ dedi.

Genç çift ise kendileri için hazırlanan bu konseptten çok mutlu olduklarını ifade ederek “ Babam yıllardır Offroad yapıyor hobi olarak böyle bir organizasyon hayal etmiş değişik bir konsept oldu umarım misafirlerimizde beğenirler. Heyecanlıyız açıkçası Palandöken’in zirvesindeyiz biraz dik ve engebeli burası bakalım ne olacak” şeklinde konuştular.