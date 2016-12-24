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24 Aralık 2016 15:25

Palerium AVM’de kültür etkinliği

Palerium AVM’de kültür etkinliği

24 Aralık 2016 15:25

Erzurum’da ressam Yakup Dursun ‘Dünya’nın çiçekleri’ isimli resim sergisini açarken, Nilgün Babacan ise, ‘Ağlayan Kadın’ isimli şiir kitabını okuyucularıyla buluşturdu.
Erzurum Palerium AVM’de hafta sonu kültür etkinliği yaşanıyor. Ressam Yakup Dursun 9 arkadaşı ele beraber dünyanın çiçekleri adını verdiği resim sergisini açtı. Resimlerinde dünyanın çiçeklerini vatandaşlara göstermek isteyen Dursun, “Resim sergimiz 9 eserden oluşmaktadır. Amacımız dünyanın çiçeklerini vatandaşlarımıza göstermektir. Sergimize herkesi bekliyoruz” dedi.
Şair ve yazar Nilgün Babacan ise, Ağlayan Kadın isimli şiir kitabını okuyucularına tanıtmak için Palerium AVM’de stant açtı. Şiir kitabında insan ve vatan sevgisini anlattığını belirten Babacan, “Ağlayan Kadın şiir kitabımı çıktı. Tanıtımı için bizlerde bir stant açarak okuyucularımıza kitabımızı tanıtıyoruz. Şiirlerimizde insan ve vatan sevgisini işleyemeye çalıştık” diye konuştu.



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