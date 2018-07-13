Panik bozukluk hayatınızı zehir etmesin

Doç.Dr.Onur Okan Demirci, belirgin bir sebep ya da gerçek bir tehlike yokken bedensel belirtilerin eşlik ettiği atakların panik bozukluk olduğunu belirterek, “Panik atak sırasında kişi çıldırabileceğini, kontrolünü kaybedebileceğini, kalp krizi geçireceğini hatta öleceğini düşünebilir” dedi.

Çoğu insan hayatı boyu bir iki kez panik atak yaşadığın dile getiren Doç.Dr.Onur Okan Demirci, “Tekrarlayan panik ataklar ve bu atakları izleyen dönemde panik atak geçirme korkusu ile kişinin yaşamının kısıtlanması, panik bozukluk tablosu geliştiğinin göstergesidir. Panik atak yaşamı tehdit eden bir durum değildir. Ancak kişilerin yaşam kalitesini önemli ölçüde bozan sonuçlar doğurur. Panik bozukluk, tedavisi etkin biçimde yapılabilen psikiyatrik rahatsızlıklardandır.” diye konuştu.

Doç.Dr.Onur Okan Demirci, panik atak belirtilerini ise şöyle aktardı; “Panik atak tipik olarak aniden ortaya çıkar. Gecesi, gündüzü yoktur. Kişiden kişiye sıklığı değişebilir. Genelde birkaç dakika içinde belirtiler kötüleşir, ortalama yarım saat içinde belirtiler şiddeti azalarak geçer. Panik atak geçtikten sonra kendinizi çok yorulmuş hissedebilirsiniz.

Panik atak sırasında en sık görülen belirtiler şöyledir. Kontrolünü kaybedeceği veya öleceği korkusu, Nabzın hızlanması veya kalbin yerinden çıkacak gibi atması, Terleme, Titreme ya da sallanma hissi, Nefes almakta zorlanma, nefes yetmiyormuş gibi gelme veya boğazda yumru varmış gibi hissetme, Ateş basması veya üşüme hissi, ürperti, Bulantı, Karın ağrısı, Baş ağrısı, Baş dönmesi, yürürken denge kaybı, düşecek gibi olma, Uyuşma, karıncalanma hissi, Sanki çevresi veya kendi vücudu değişiyormuş gibi hissetme. Bu belirtilerden birkaçını aynı zamanda yaşıyorsanız panik atak geçirmiş olabilirsiniz. Panik ataklarla ilgili en kötü şeylerden birisi bir kez daha aynı korkuyu yaşayacağınıza dair endişelenmektir. Bu endişe zamanla o kadar artar ki kişi panik atak geçirebileceği yer veya durumlardan kaçınmaya başlar.

Tedavi Yöntemleri; Tedaviyle panik atakların şiddeti ve sıklığı azalabilir ve böylelikle yaşam kaliteniz artar. En etkili tedavi seçenekleri psikoterapi ve ilaçlardır. Kişinin tercihine, hastalık öyküsüne, panik bozukluğun şiddetine ve çevrenizdeki tedavi tiplerinin ulaşılabilirliğine göre tedavi süreci değişecektir.

Psikoterapi: Psikoterapi yoluyla panik ataklarınızın nasıl ortaya çıktığını anlayabilir, onlarla nasıl mücadele edebileceğinizi öğrenebilirsiniz. En etkili psikoterapi tekniği bilişsel davranışçı psikoterapidir. Tedaviden sonuç almak zaman ve çaba gerektirir. Panik atak belirtilerinin azaldığını görmek birkaç haftayı bulabilir. Belirtilerin belirgin derecede azalması veya geçmesi ise birkaç ay sürebilir.

İlaç Tedavileri: İlaçlar panik atakla ilişkili belirtilerin azaltılmasında yardımcıdır ve çoğunun etkin olduğu çalışmalarca gösterilmiştir

Yaşam Stili Önerileri: Tedavinize sadık kalın: Korkularınızla yüzleşmek zor olabilir, ama tedavi kendi evinizde bir rehin olarak yaşamaktan sizi kurtaracaktır.

Kafein, alkol, sigara ve maddeden sakının: Bunların hepsi panik ataklarınızı başlatabilir veya kötüleştirebilir.

Stres yönetimi ve gevşeme teknikleri: Yoga, meditasyon, gevşeme egzersizleri yardımcı olabilir.

Spor: Kan dolaşımınızı arttıran fiziksel aktivitede bulunun, bu sizin daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Uykunuzu almış olun.”