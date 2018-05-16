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16 Mayıs 2018 10:14

Pasinler Kırkpınar’ı bağrına bastı

İYİ Parti Milletvekili aday adayı işadamı Melih Kırkpınar, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Pasinler’de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Pasinler Kırkpınar’ı bağrına bastı

16 Mayıs 2018 10:14

Burada esnaf ziyaret yaparak çiftçi ve üreticilerle buluşan Kırkpınar, 15 yıldır gülmeyen yüzlerin İYİ Parti’yle güleceğini söyledi.


İYİ Parti Milletvekili aday adayı Melih Kırkpınar, seçim çalışmalarını ilçelerde sürdürüyor. Dün Pasinler’e çıkarma yapan Kırkpınar, ilçe esnafını ziyaret ederek, kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Bir zamanlar tarım ve hayvancılık alanında söz sahibi olan Pasinler’in eski günlerini arar hale geldiğini belirten Kırkpınar, “Yıllar önce et ve süt denildi mi akla ilk Pasinler gelirdi. Bu güzel ilçemiz patates üretiminin başkentiydi. Bugün bunlardan söz etmek mümkün değil. Göç alan Pasinler artık göç veren bir ilçe konumuna gelmiş. Bu bizi derinden yaralıyor. Biz bu sorunları çözecek iradeye sahip bir kadroyuz. ”dedi.


Pasinler’i yeniden eski günlerine kavuşturmak için çalışacaklarının sözünü veren Kırkpınar, “İşim gereği tüm ilçelerden süt alırdım. Pasinler’den 100 ton süt aldığım günleri hatırlıyorum. Bugün süt yok. Çiftçi patates üretiyor ama satamıyor. Destek veren yol gösteren kimse yok. Kaplıcalarıyla ünlü ilçemizin bu konuda bir adım ileri gidemedi. Yatırım olmadığı için işsizlik zirve yapmış durumda. Biz bu sorunları 15 yıldır takip ediyoruz. Esnafın, çiftçinin ve köylünün sorununu bizden başka kimse çözemez. İYİ Parti çözüm odaklı bir parti. Planımız ve programımız hazır. Genel Başkanımız Meral Akşener olmak üzere tüm kadrolarımızla ülkemizin yönetimine talip olduk. Bizim tek derdimiz ülkemiz ve milletimiz” diye konuştu.


Kahvehane ziyaretleri de gerçekleştiren Kırkpınar, Pasinler eski belediye başkanlarından Yaşar Demircioğlu ve Bünyamin Ucun’la bir ara gelerek ilçe hakkında bilgiler aldı.




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