Pasinler Patatesi'ne standart geldi

DAP idaresi Başkanlığı'nın finanse ettiği, Pasinler Belediyesi'nin projelendirdiği “Patateste Katma Değerin Artırılması Projesi” kapsamında alınan patates boylama makinası açılışı yapılan Tarım fuarında üreticilerin beğenisine sunuldu.

Doğu Anadolu Bölgesinde ilk defa Erzurum'un Pasinler ilçesinde kullanılacak olan patates boylama makinası ile tarladan toplanan patatesler, sınıflandırma makinası yardımı ile önce sınıflarına ayrılıyor daha sonra ise çuvallara doldurularak satılmaya hazır hale geliyor.

Çiftçiler için büyük bir avantaj sağlayacak olan Patates boylama makinası ile Patatesler önce boy ve kalitesine göre ayrılacak daha sonra ise sırası ile yemeklik, tohumluk ve ıskarta olarak ayrılıp 3 sınıf da ayrı ayrı çuvallara doldurulacak.

DAP idaresinin finanse ettiği ve yaklaşık 450 bin TL'ye mal olan boylama makinası dün açılışı yapılan tarım fuarında çiftçiler ile buluştu.

Tanıtımını Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'nun yaptığı ve açılışında ise Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan ile TÜYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz'ün de bulunduğu tanıtımda boylama makinasının patatesleri nasıl sınıflandırdığı katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldı.

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Patates Boylama Makinasının Pasinler ilçesi çiftçilerinin emeğine büyük katkı sağlayacağını ve bu boylama makinası yardımı ile Pasinler Patatesinin kalitesinin ve değerinin bir kez daha artacağını ifade etti.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ise, “DAP İdaresinin destekleri ilimiz çiftçilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Boylama makinası gerçekten Pasinler ilçesi çiftçilerimize hem zaman, hem kalite, hem de pazarlama anlamında büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Ben buradan DAP idaresi Başkanımız Adnan Demir'e Erzurum'a göstermiş oldukları destek ve emekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Patates Boylama Makinası saatte 10-15 Ton günlük ise 8 saatlik bir çalışma ile ortalama 3000-3500 Ton patatesi sınıflandıracak ve bu proje kapsamında 15 kişi istihdam edilecek.

Öte yandan patates üreticisinin en büyük sorunu olan hasatta insan gücü faktörünün azaltılması ve mekanizasyonun artırılması amacıyla 2018 yılında DAP İdaresi desteği ile Pasinler Belediyesine Patates Söküm makinesi desteği verildi. DAP İdaresi tarafından 650 bin TL finansman sağlanarak alınan Patates Söküm Makinesi Boylama ve Paketleme ünitesi ile entegre bir şekilde çalıştırılarak çiftçilerin tarlasından hasat edilen ürünler el değmeden paketleme ünitesine alınacak elenecek, sınıflandırılacak ve ölçülerine göre ayrı ayrı paketlenerek pazara sunulacak. Böylece 75 bin dekar patates ekimi olan Pasinler ilçesi dünya standartlarında kalite ile Ülkemiz pazarlarına “Pasinler Patatesi” markası ile girerek arzu edilen pazar değerine kavuşmuş olacak.