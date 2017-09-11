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11 Eylül 2017 15:20

Pasinler Savaşı’na şanlı kutlama

Anadolu’nun fethinde önemli bir yeri olan 1048 Pasinler Savaşı, bu yıl önemli etkinlerle kutlanacak.

Pasinler Savaşı’na şanlı kutlama

11 Eylül 2017 15:20

18 Eylül Pazartesi günü yapılacak olan Pasinler Zaferi’nin 969. Yıl Kutlamalarında Türk Yıldızları Solo Türk de gösteri yapacak. Kutlamalara Başbakan Binali Yıldırım ve bir çok bakanında katılması bekleniyor.


Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans Devleti arasında yapılan 1048 Pasinler Savaşı’nı Selçuklular kazanmış ve Anadolu’yu yurt edinmek isteyen Türkler ilk başarıyı bu savaşla elde etmişlerdi. Pasinler Zaferi ile cesaretlenen Türkler, daha sonra 1071 Malazgirt Meydan Muharebesini kazanmıştı. Pasinler Savaşı’nın Anadolu’nun yurt edinilmesinde ilk adım olması Erzurum Valiliği, Pasinler Kaymakamlığı ve Pasinler Belediye Başkanlığını harekete geçirdi. Bu önemli zaferin yıl dönümü programı bu yıl çok daha farklı etkinliklerle kutlanacak.


18 Eylül Pazartesi günü yapılacak olan Pasinler Zaferi etkinlikleri hakkında bilgi veren Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, 969. Yıl Kutlamalarının saat 10.00’da mehteranla kortej yürüyüşüyle başlayacağını söyledi. Protokol konuşmalarının ardından, Pasinler Zaferi’nin sonuçları ve önemi konulu bir konferans verileceğini belirten Başkan Sertoğlu,” Halk oyunları gösteriler yapacak, Pasinler Savaşı canlandırılacak. Geleneksel güreş gösterileri, okçuluk, atlı okçuluk, Gökbörü, cirit gösterisi ve atlı akrobasi ve savaş sanatları gösterileri yapılacak. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Solo Türk te Pasinler semalarında gösteri yapacak. Bu önemli gün için Pasinler Mesire Alanı’nı tahsis ettik. Tüm hazırlıklarımız Büyükşehir Belediyemiz ve Erzurum Valiliğimizin katkılarıyla devam ediyor. Bu etkinliklere gerek yurt içinde ve yurt dışındaki tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz ”dedi.


Pasinler Zaferi’nin 969. Yıl Kutlamalarına Başbakan Binali Yıldırım ve bir çok bakanında katılması bekleniyor.




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