Pasinler TSO’dan Zeytin Dalı Harekatı’na destek kampanyası

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO), ülke genelinde gencinden yaşlısına herkesin katkı sunmaya çalıştığı Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak amacıyla bir yardım kampanyası başlattı. “Bir kilo kadayıf dolması da senden olsun” yardım kampanyasına katkı sunmak için tüm halkı davet ettiklerini söyleyen Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Ayrancı, güvenlik güçlerinin, ülkeyi tehdit eden terör oluşumlarını bertaraf etmeye, sınır güvenliğini sağlamaya, bölgede huzur ve istikrar temin etmeye yönelik her türlü operasyonunu desteklediklerini söyledi. Bu anlamda maddi-manevi her türlü desteği sonuna kadar vereceklerini belirten Başkan Ayrancı, “Pasinler ruhu, her daim ülkemize yapılan saldırılarda ve terör eylemlerinde ilk tepki veren ilçelerden olmuştur. Şimdi de Zeytin Dalı Harekatı’nı başarılı bir şekilde sürdüren vatan evlatlarının yanında olmayı bir görev bilmiştir. Maddi ve manevi olarak ne kadar destek versek bu vatan ve evlatları için borcumuzu ödemiş sayılmayız. Bu kapsamda başlatmış olduğumuz yardım kampanyası ile vatan savunmasında göğüs-göğüse çarpışan evlatlarımıza kadayıf dolması ikram edeceğiz. İkramımızı da sınır ötesine giderek kendi ellerimizle teslim edeceğiz. Amacımız onların yanında olduğumuzu hissettirmektir” dedi.

Başkan Hikmet Ayrancı,” İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, dernekleri ve tüm hemşehrilerimizi de bu kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz. İlçemiz adına yakışır bir şekilde bu kampanya tamamlanacaktır.” Diye konuştu.

PTSO’nun kampanya için hesap açtığı banka ve hesap numarası şöyle:

Denizbank Pasinler Şubesi

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası hesabı

Hesap NO: 15234952-351

IBAN: TR040013400001523495200001