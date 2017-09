Pasinler Zaferi 969 yıl sonra ilk kez kutlandı

Pasinler Savaşı’nın da temsili olarak canlandırıldığı kutlamalar birbirinden özel görüntülere sahne oldu.

Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans Devleti arasında 1048 yılında yapılan Pasinler Savaşı’nın 969. yıl dönümü ilk kez yapılan etkinliklerle kutlandı. Erzurum Valiliği, Pasinler Kaymakamlığı ve Pasinler Belediye Başkanlığı tarafından yapılan kutlamalar birbirinden özel etkinliklere sahne oldu. İlçe merkezinden kortej eşliğinde yapılan yürüyüşle başlayan etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam etti. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan dua sonrasında program, protokol konuşmalarıyla sürdü.

İlk kez yapılan zafer kutlamalarının gelenekselleşeceğini belirten Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, “Bu sene ilk defa düzenledik ve bundan sonra geleneksel bir hal aldırarak devam ettireceğiz. Türklerin Anadolu’ya girişi 1071 Malazgirt Zaferi olarak bilinse de asıl Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesi 1048 Pasinler Zaferiyle olmuştur. Önümüzdeki yıllarda bunu daha da büyüterek çok büyük bir organizasyon yapacağız. Bu organizasyonumuzda Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı ağırlamayı hedef ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Türklerin yaptığı süvari oku 1 kilometre gidiyor”

Pasinler Zaferi’nin önemi ve sonuçlarıyla ilgili sunum yapan Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, süvari okunu tanıttı. Türkler tarafından özel üretilen oku anlatan Alpar, “Süvari oku zamanın bir mühendislik harikası. Bu ok iki kişiyle zor geriliyor ve beş tabakadan oluşuyor. Öyle bir ok ki bundan daha uzağa gideni yok. Türkler öyle bir ok yapmış ki diğer ülkelerin yaptığı oklar en fazla 350 metre giderken bu ok 1 kilometreye giden bir oktur” dedi.

Zaferin büyük bir övünç kaynağı olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Şanlı ecdadımızın cesaret, kahramanlık ve fedakarlık örneği sergileyerek kazandığı bu zafer, Anadolu’da Türk devletlerinin kuruluşuna uzanan sürecin ilk adımı olmuştur. Pasinler Zaferi, 26 Ağustos 1071 yılında Anadolu’nun kapılarını İslam’a açan Malazgirt Meydan Muharebesi ve akabinde elde ettiğimiz zaferlerde var olan yüksek inanç ve ruhu bugün de çok iyi anlamamız gerekir. Mukaddesat uğruna elde edilen bu zaferler, esarete karşı boyun eğmeyen milletimizin övünç kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

“Sizin duruşunuz ile millet kenetlendi ve bu hain girişimi püskürttü”

Törende konuşan Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise yakın tarihte yaşanan ve eşine tarihte ender rastlanan bir namertlikten söz ederek, “Bu namertlikteki Pasinler’in duruşunu yüceltmek için bunu anlatacağım. 15 Temmuz 2016 günü bir ihanet senaryosuyla karşı karşıya kaldık. Elhamdülillah milletimizin yüksek duruşuyla, ordumuzun mukavim haliyle, emniyet güçlerimizin imanlı göğsünü serd ederek yaklaşımlarıyla bunu püskürttük. Bu hain yaklaşımın başında bir iblis, bir imansız vardı. Zaman zaman bu toprakları isim olarak kullanan bir imansız. Bir konuşmasında özellikle bir hususun altını çizmişti bu iblis. Ben ölürsem ölümü İzmir’e gömün demiştir. Bu topraklara bağlılığın ne derece zayıf olduğunu aslında buraya ruhen ait olmadığını ifade saadetinde bunu söylemişti. Elhamdülillah geldiğimiz noktada bu imansızın cesedi İzmir dahil bu toprakların hiçbirine nasip olmayacak. Bu noktadaki duruşunuzdan dolayı aziz Pasinlerliler Şehit Burak Karakoç köyümüzde duruşunuz o kadar önemli, o kadar değerliydi ki buradan dünyaya mesaj verdiniz. Sizin duruşunuz ile millet kenetlendi ve bu hain girişimi püskürttü” diye konuştu.

“Zaferden sonra neredeyse bin yıl geçmiş bin sene sonra hatırlamışız”

Zaferin ilk kez hatırlandığını dile getiren Vali Seyfettin Azizoğlu ise “Neredeyse zaferden sonra bin yıl geçmiş Pasinler Zaferini de bin sene sonra hatırlamışız. Çünkü bu milletin tarihinde, tarihinin her gününde, her ayında, onlarca zafer var. Bu kahraman millet dünyaya zaferler tattırmak için, Allah tarafından gönderilmiş aziz bir millettir” şeklinde konuştu.

Zafer temsili olarak canlandırıldı

Konuşmaların ardından baş bar gösterisiyle devam eden kutlamalarda, Pasinler Savaşı’nın canlandırılması büyük bir ilgiyle izlendi. Atlı ve yaya birliklerce Bizans ordusunun bozguna uğratıldığı sahnelerin yer aldığı gösteri izleyenlerden alkış aldı. Gösterimin ardından atlı birlikler protokol ve vatandaşları selamladı. Kutlamalar daha sonra atlı okçuluk, atlı akrobasi ve cirit gösterisi ile sona erdi.

Etkinliğe Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.