Pasinler’de 1048 çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor

yıl dönümünde yapılacak tören için Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat, tören alanında incelemelerde bulundu.

Türkler’in Anadolu’ya ilk ayak bastığı yer olan Pasinler’de bu yıl Pasinler Zaferinin 969. yıl dönümü kutlamaları için yapılan hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat, Pasinler Zaferinin kutlanacağı tören alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Bu yıl ilki düzenlenen Pasinler Zaferi kutlama programı saat 10’da mehteran eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayacak. Günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapılacak, halk oyunlarının ardından Pasinler Savaşı’nın canlandırılması gerçekleştirilecek. Okçuluk, Gökbörü, Atlı okçuluk, cirit gösteri, atlı akrobasi, savaş sanatları gösterimleri yapılacak.