Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 15:15

Pasinler’de 1048 çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor

Pasinler Meydan Muhaberesinin 969.

Pasinler’de 1048 çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor

15 Eylül 2017 15:15

yıl dönümünde yapılacak tören için Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat, tören alanında incelemelerde bulundu.


Türkler’in Anadolu’ya ilk ayak bastığı yer olan Pasinler’de bu yıl Pasinler Zaferinin 969. yıl dönümü kutlamaları için yapılan hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat, Pasinler Zaferinin kutlanacağı tören alanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Bu yıl ilki düzenlenen Pasinler Zaferi kutlama programı saat 10’da mehteran eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayacak. Günün anlam ve önemine binaen konuşmalar yapılacak, halk oyunlarının ardından Pasinler Savaşı’nın canlandırılması gerçekleştirilecek. Okçuluk, Gökbörü, Atlı okçuluk, cirit gösteri, atlı akrobasi, savaş sanatları gösterimleri yapılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç