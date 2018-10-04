Pasinler'de 15 Temmuz programı düzenlendi

Pasinler İbrahim Hakkı İlkokulu öğrencileri tarafından 15 Temmuz gazilerinin de katıldığı 15 Temmuz Destanı konulu bir program düzenlendi. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan programda 15 Temmuz gazileri tarafından 15 Temmuz 2016 günü yaşadıkları ve yaptıkları mücadelelerini anlattılar.

Programda konuşma yapan İlçe Kaymakamı Kadir Perçi, 15 Temmuz gecesi yaşanılan darbe ve işgal bu ülkeye yapılmış en büyük ihanettir. Boğaz Köprüsü'nde yaşanılanlara da değinen Perçi, bu ülke dış mihrakların ne kadar oyunu olursa olsun, bu millet 15 Temmuz gecesi onlara dersini vermiştir. Bu millet Çanakkale Destanı yazmış bir millettir. Kolay kolay dış güçlere ödün verecek bir millet olduğunu böylece kanıtlamış olduğunu bütün dünya ülkelerine göstermiştir dedi.

Programda 15 Temmuz akşamı yaşanılanları anlatan sinevizyon gösterimi sunuldu. Okul öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine binaen şiirler ve konuşmalar yapıldı. Oratoryo gösterisi ise davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Program sonunda günün anlam ve önemine binaen 15 Temmuz gazilerine plaket verildi.

Programa İlçe Kaymakamı Kadir Perçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı, 15 Temmuz Gazileri, Okul Müdürleri ve öğrenciler katıldı.