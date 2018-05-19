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19 Mayıs 2018 13:35

Pasinler’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Erzurum’un Pasinler ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Pasinler’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs 2018 13:35


Pasinler’de sabah saat Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür vekili Orhan Beyazlı tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü çelengi sunuldu. Saygı duruşu ve akabinde istiklal Marşı okundu.


Çelenk programının ardından Pasinler Kültür sitesinde Alvarlı Efe Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programa geçildi. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür vekili Orhan Beyazlı, Atatürk’ün 99 yıl önce gençlere hediye ettiği bu bayramı bir kez daha kutlamanın haklı gururunu yaşadığını, Atatürk’ün emanet ettiği cumhuriyeti ilelebet yaşatmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.


Programda Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, oratoryo gösterisi, halk oyunları gösterileri sunuldu. 19 Mayıs Atatürk’ü Amma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Ayhan Terzi, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen M. Hüseyin Kardeş, Pasinler Belediye Başkan Yardımcısı Birol Çelik, Cumhuriyet Savcısı Onur Gül tarafından verildi. Program Kaymakam Ayhan Terzi’nin Cumhuriyet resmini tamamlamasının ardından sona erdi.




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