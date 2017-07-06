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06 Temmuz 2017 11:57

Pasinler’de alternatif ürün Sarımsak

Erzurum’un Pasinler ilçesinde Pasinler Kaymakamlığı öncülüğünde bir çiftçiye ektirilen sarımsak Pasinler’de alternatif ürün olacak.

Pasinler’de alternatif ürün Sarımsak

06 Temmuz 2017 11:57


Pasinler Ovasının bereketinden yıllarca geçimini sağlayan Pasinlerli çiftçilerin Ayçekirdeği, Patates, Pancar, Buğday, Arpa gibi ekilen benzeri ürünlerin yanı sıra Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat’ın öncülük ettiği Pasin Ovasında alternatif ürün arayışında bu yıl denemesi yapılan Sarımsak Pasinlerli çiftçilerin yüzünü güldürecek. Pasinler’de çiftçilik yapan Yakup Yazıcı’nın tarlasında denenen Sarımsak’ın bir kökünün 110 gram geldiği, dönümüne ise yaklaşık 1,5 ton ile 2 ton arasında verim elde edildiği kaydedildi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat, ilçemizde bu yıl bir çiftçimize Sarımsak ekimi yaptırdık. Pasinler Ovasının verimli topraklar olduğunu yıllardır ekilen Patates, Pancar ve Ayçekirdeği’nin yanı sıra mevsimimize ve toprağımıza uygun ürün arayışına girdik. Çözümü Sarımsak’da bulduk. Yakup Yazıcı çiftçimize denemesi üzerine Sarımsak ekmesini rica ettik. Baharın gelmesi ile tohumu toprakla buluşturduk. Pasinler Ovasının verimli toprağı bugün bize çok güzel verimini sergiledi. Verimi çok iyi oldu. Dönümüne yaklaşık 1,5 ton ile 2 bin ton arası verim vererek yöre çiftçimizin umudu olacak. Bugün marketlerde satılan Çin malı sarımsakların tatlarının üstünde bir tada sahip olan sarımsağımız Pasinlerli çiftçilerimizin yüzünü güldürecek.


Pasinler’de alternatif ürün arayışı esnasında sarımsak üretimi hakkında geniş çapta incelemelerde bulunduklarını belirten Polat, bugün marketlerde kilosu ortalama 10 liradan satılmaktadır. Türkiye’de aile başına 5 kilogram sarımsak tüketildiğini dolayısıyla Türkiye’de sarımsak’ın iyi bir pazarı olduğu için sarımsak’ı tercih ettiklerini ifade eden Kaymakam Polat, Pasinler Ovası’nın bereketli topraklarında yetişen Sarımsak’ın Pasinlerli çiftçilerimizin bir umut kapısı olacağını, ayrıca Glumbra üretiminin de verimli olduğunu kanıtlamış olduklarını ifade etti.




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