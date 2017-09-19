Pasinler’de Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler günü Pasinler’de Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Muhammet Kardeş, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu’nun çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam edilen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Pasinler Kaymakamı Harun Ersin Polat yaptı.

Kaymakam Polat, "Gaziler şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Gazilik, ömür boyu taşınacak bir şereftir. Sizler, şehitlerimizle cumhuriyetimizin teminatı, temel taşlarısınız. Şehit ve gaziler, toprağı vatan insanı ulus yapan değerler olduğunu belirten Polat, ebediyete ulaşan gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.