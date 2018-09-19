Pasinler'de Gaziler Günü kutlandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde “19 Eylül Gaziler Günü” düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler günü Pasinler'de hükümet konağı önünde bulunan Atatürk büstüne Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Muhammet Kardeş, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'nun çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam edilen programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Personel Teğmen Can Barış yaptı.

Barış yaptığı konuşmada; "Gaziler şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır. Gazilik, ömür boyu taşınacak bir şereftir. Sizler, şehitlerimizle cumhuriyetimizin teminatı, temel taşlarısınız. Şehit ve gaziler, toprağı vatan insanı ulus yapan değerler olduğunu belirten Barış, ebediyete ulaşan gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.