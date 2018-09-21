Pasinler'de İlköğretim haftası kutlandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde "İlköğretim Haftası" düzenlenen programla 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı başladı.

Pasinler'de İlköğretim Haftası dolayısıyla bir program düzenlendi. İbrahim Hakkı İlkokulu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından okul öğrencileri tarafından İlköğretim Haftasının önemini anlatan şiirler okundu.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Okul Müdürü Murat Yılmaz Bezginoğlu, İlköğretim 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının başladığını, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ve inkılâplarının izinde bireyler olmalarını, yeni eğitim ve öğretim yılının sevincini yaşayan öğrencilerimize hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi ise yaptığı konuşmada, Pasinler'in geçen yıl ki eğitim-öğretim yılında yapmış olduğu dereceyi bu yılda daha iyi bir dereceye yükseltmenin gereği ve bilincinde olarak yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını temennilerinde bulundu. Perçi, "İnsanların hayatında ilklerin her zaman önemdir. Hepimiz içinde ilkokul hayatımızı unutamayız. Bugün burada ilk ve ortaokulların açılışı için buradayız. Plan program dahilinde yeni eğitim ve öğretim yılı için hazırlıkların tamamlandığını, çocuklar bu ülkenin geleceği sizlerin omuzlarındadır." dedi.

İlköğretim Haftası açılış programına Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Muhammet Kadeş, Daire Amirleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldılar.