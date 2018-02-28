Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 13:00

Pasinler’de minik öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Pasinler’de Milli Eğemenlik İlkokulu birinci sınıf öğrencileri Zeytindalı Harekatında teröristlere göz açtırmayan Mehmetçiğe yaptıkları resimlerle destek verdiler.

Pasinler’de minik öğrencilerden Mehmetçiğe destek

28 Şubat 2018 13:00


Milli Egemenlik İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri Zeytindalı Harekatına katılarak Afrin’de teröristlerle mücadele eden kahraman askerlerimiz için resimler yapıp, duygularını ifade eden mektuplar yazdılar. Minik yürekleri vatan, millet ve bayrak sevgisiyle dolu minik öğrenciler askerlerimize dua ettiklerini, onların sayesinde rahat uyuduklarını ve okula gelebildiklerini ifade ettiler.


Minik öğrenciler tarafından yapılan ve Mehmetçiğe büyük moral olacak resimler ve mektuplar sınıf öğretmenleri tarafından PTT Pasinler şubesi aracılığıyla Malatya 2. Ordu Komutanlığına askerlerimize iletilmek üzere gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç