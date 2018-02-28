Pasinler’de minik öğrencilerden Mehmetçiğe destek

Milli Egemenlik İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri Zeytindalı Harekatına katılarak Afrin’de teröristlerle mücadele eden kahraman askerlerimiz için resimler yapıp, duygularını ifade eden mektuplar yazdılar. Minik yürekleri vatan, millet ve bayrak sevgisiyle dolu minik öğrenciler askerlerimize dua ettiklerini, onların sayesinde rahat uyuduklarını ve okula gelebildiklerini ifade ettiler.

Minik öğrenciler tarafından yapılan ve Mehmetçiğe büyük moral olacak resimler ve mektuplar sınıf öğretmenleri tarafından PTT Pasinler şubesi aracılığıyla Malatya 2. Ordu Komutanlığına askerlerimize iletilmek üzere gönderildi.