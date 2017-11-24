Pasinler’de Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya’nın hükümet konağı önünde ki Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. İlçe Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam edildi. Programda günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların ardından bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya ise 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde bütün eğitim camiasının öğretmenler gününü kutladı. Kaya, öğretmenlik mesleğinin meslekler arasında en kutsal bir meslek olduğunu dile getirdi.

Programda ayrıca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Programda bu yıl eğitim ve öğretim yılına yeni başlayan öğretmenler and içtiler.

İlçe Kültür Sitesinde düzenlenen Öğretmenler Günü programına İlçe Kaymakamı Harun Ersin Polat, Garnizon Komutanı Muhammet Kadeş, İlçe Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin, Ak Parti Pasinler İlçe Başkanı Hanifi Temurlenk’da katıldı.