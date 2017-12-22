Pasinler’de servis sürücülerine eğitim semineri

Pasinler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerince Pasinler’de İlçe Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlı Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğiyle hazırlanan “İyi Dersler Şoför Amca projesi” kapsamında Pasinler’de servis şoförlerine İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Beyazlı, Jandarma Uzman Çavuşlar Önder Vurgeç, Mustafa Çetinkaya ve Milli Eğitim Müdürlüğü Şef Ömer Kale tarafından eğitim semineri verildi.

Konu hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Beyazlı, "İyi Dersler Şoför Amca projesi, taşımalı eğitim sisteminde görevli okul servis şoförlerinin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında bilgi ve becerilerini artırarak, bu şoförlerin kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır" dedi.

Proje kapsamında geçtiğimiz üç senede toplam yüz servis şoförüne eğitimler verildiğini belirten Beyazlı, "Projenin ana hedef kitlesi, taşımalı eğitim sisteminde görevli okul servis şoförleridir. Ayrıca, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve şoförlere yönelik iletişim çalışmalarıyla trafik güvenliği konusunda farkındalığı geliştirmek ve yol güvenliğini gündemde tutmak amaçlanmaktadır" dedi.