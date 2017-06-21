Pasinler’de tarım semineri

Pasinler İlçe Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı salonunda “Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız” isimli proje kapsamında tarımda kayıt dışı istihdam ve tarımsal bağ-kur hakkında Erzurum SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi Doç.Dr. Avni Birinci tarafından seminere gelen davetlilere bilgi verildi.

Birinci, seminerde kayıt dışı türleri, nedenleri ve olumsuz sonuçlarını, kayıtlı istihdamın faydaları, kayıtlı istihdama sağlanan devlet destekleri, istihdam seferberliği ve tarımsal bağ-kur başlıkları altında yöre çiftçisine sinevizyon eşliğinde bilgilendirme yaptı.

Yaklaşık iki saat süren seminer toplantısına kurum amirlerinin yanı sıra çok sayıda da Pasinlerli çiftçi katıldı.