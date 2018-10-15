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Pasinler'de traktör şarampole uçtu: 3 yaralı

Erzurum’un Pasinler ilçesinde traktör şarampole uçtu.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde traktör şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza bugün Erzurum'un Pasinler ilçesinde meydana geldi. Hüseyin B., yönetimindeki 25 PD 334 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçtu. Kazada Hüseyin B. (33), Goncagül B. (27) ağır yaralanırken, Büşra B. (3) ise hafif yaralandı. Ağır yaralan Hüseyin B. Ve Goncagül B. kaza yerine gelen ambulanslarla Erzurum Bölge Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Hafif yaralanan Büşra B. ise olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalenin ardından Pasinler Devlet Hastanesine sevk edildi.

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