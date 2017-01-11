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11 Ocak 2017 10:23

Pasinler’den Halep’e yardım

Pasinler’den Halep’e yardım

11 Ocak 2017 10:23

Pasinler Belediyesi tarafından Halep’te yaşayan insanlara ulaştırılmak üzere yardım kampanyası düzenlendi. Düzenlenen kampanyada toplanan kuru gıda, ilaç, giyim eşyası ve temel ihtiyaç malzemeleriyle dolu olan yardım TIR’ı Halep’e uğurlandı. Düzenlenen törene Pasinler İlçe Kaymakamı Harun Ersin Polat, Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Yardım ve destekte bulunan herkese teşekkür eden Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, “Halep’te yaşananları hepimiz yakinen takip ediyoruz. Oradaki kardeşlerimizin yaşadıklarının farkındayız. Vatandaşlarımız bu yaşananlara kayıtsız kalmadı. Bir TIR dolusu malzemeyi kardeşlerimize gönderdik. Allah tüm yardım eden vatandaşlarımızın hayırlarını kabul etsin. İnşallah oralarda acı, kan ve gözyaşının dinmesine bir nebze olsun katkımız olur” dedi.
Törenin ardından dualar okundu ve 1 TIR dolusu malzeme Halep’e gitmek üzere yola çıktı.



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