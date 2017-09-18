Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 13:09

Patlayan parfüm şişesi yüzünü yaktı

Erzurum’da çöplükteki parfüm şişesinin patlaması sonucu çöp atmaya giden 5.

Patlayan parfüm şişesi yüzünü yaktı

18 Eylül 2017 13:09

sınıf öğrencisinin yüz ve ellerinin büyük bölümü yandı.


Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Karayazı ilçesinde ikamet eden 5. sınıf öğrencisi Vedat Arslan, çöp atmak için gittiği yanan çöplükte parfüm şişesinin patlaması sonucu yaralandı. Yaralanan Arslan, Karaçoban Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan Arslan’ın elleri ile yüzünde ikinci derecede yanık olduğu tespit edildi.


Çöpün bir anda patlayıp ateşin etrafını sardığını anlatan Arslan, “Çöpü, çöpe atmak için gittim. Parfüm olduğunu bilmiyordum. Çöp yanıyordu. Çöpü attığım da bir anda patlama oldu. Ateş üzerime geldi. Durumu öğretmenim fark etti. Beni hemen hastaneye getirdi” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç