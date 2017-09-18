Patlayan parfüm şişesi yüzünü yaktı

sınıf öğrencisinin yüz ve ellerinin büyük bölümü yandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Karayazı ilçesinde ikamet eden 5. sınıf öğrencisi Vedat Arslan, çöp atmak için gittiği yanan çöplükte parfüm şişesinin patlaması sonucu yaralandı. Yaralanan Arslan, Karaçoban Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan Arslan’ın elleri ile yüzünde ikinci derecede yanık olduğu tespit edildi.

Çöpün bir anda patlayıp ateşin etrafını sardığını anlatan Arslan, “Çöpü, çöpe atmak için gittim. Parfüm olduğunu bilmiyordum. Çöp yanıyordu. Çöpü attığım da bir anda patlama oldu. Ateş üzerime geldi. Durumu öğretmenim fark etti. Beni hemen hastaneye getirdi” şeklinde konuştu.