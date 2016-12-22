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22 Aralık 2016 14:15

Pazaryolu’ndan Halep’e yardım

Pazaryolu’ndan Halep’e yardım

22 Aralık 2016 14:15

Erzurum Pazaryolu İlçe Belediye Başkanlığı ve Muhtarlar Derneği Başkanlığının organize ettiği kampanya kapsamında Halep’e yardım gönderildi.
Halepli vatandaşlara yardım toplamak için kar, kış soğuk demeden iki günde bir kamyon dolusu yardım malzemesi toplanırken, toplanan yardımlar Halep’e gönderilmek üzere Pazaryolu’ndan Erzurum’a yola çıktı.
Belediye Başkanı Recep Kaplan, yaptığı açıklamada, “Halepli vatandaşlarımızın çorbalarından bizimde bir nebze tuzumuz bulunsun yaralarına derman olalım diye yardımda bulunduk, çok ani gelişen bu kampanyada yeterince yardımın olmadığı ilerdeki günlerde Allah’ın izniyle daha geniş kapsamlı bir organize ile yardımlarda bulunmak temennisi ile yardımda bulunan halkımıza cani gönülden teşekkür ediyor , Halepli vatandaşlarımızın da bir an önce sağlığa ve huzura kavuşmalarını Allah’tan niyaz ediyorum.” Dedi.



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